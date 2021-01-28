Камера Sony Alpha 1 для профессиональной съемки фото и видео

28 января 2021, 10:15

Alpha 1 — это непревзойденное сочетание высокого разрешения, скорости фотосъемки и возможностей в сфере видео.

Sony дает в руки профессионалам принципиально новый инструмент в виде 50,1-мегапиксельной полнокадровой матрицы, способной запечатлеть 30 кадров в секунду и снимать видео в формате 8K с частотой кадров 30p.



Компания Sony Electronics, мировой лидер в мире фото- и видеотехники и производстве матриц, объявляет о выпуске новой революционной полнокадровой камеры семейства Alpha, Alpha 1. Эта модель с ее невероятным набором инноваций станет очередным подтверждением, что Sony намерена и дальше прокладывать путь в будущее для всей отрасли.



Alpha 1 — самая технологически совершенная и инновационная модель от Sony на сегодняшний день. Она способна снимать фото и записывать видео с таким разрешением и на такой скорости, которые до сегодняшнего дня не были представлены в мире цифровых камер. Совершенно новая многослойная полнокадровая матрица Exmor RS с разрешением 50,1 мегапикселя, до 120 вычислений (отслеживаний) АФ/АЭ в секунду, видео в формате 8K 10-bit 4:2:0 с частотой 30 кадров/сек — все это предоставит фото- и видеографам совершенно новые возможности для творчества.



Новая матрица обладает встроенной памятью, что в сочетании с улучшенным процессором обработки изображений BIONZ XR позволяет делать снимки с разрешением 50,1 мегапикселей с невероятной скоростью в 30 кадров/сек. При этом камера выполняет до 120 вычислений (отслеживаний) АФ/АЭ в секунду. Alpha 1 также отличается новым электронным видоискателем с разрешением 9,4 млн точек, выполненным по технологии OLED Quad-XGA. Частота обновления — 240 кадров/сек , что позволяет полностью избежать затемнения. Кроме того, впервые в семействе Alpha, камера может писать видео в формате 8K 10-bit 4:2:0 и частотой 30 кадров/сек, а также в формате 4K 10-bit 4:2:2 с частотой 120 кадров/сек и технологией цветопередачи S-Cinetone. Модель Alpha 1 также обладает полным набором возможностей, необходимых для ускорения работы профессионалов репортажной съемки, включая в 3,5 раза более быструю беспроводную передачу отснятых материалов на FTP и другие.



Благодаря беспрецедентной скорости своей работы Alpha 1 позволяет запечатлеть моменты, которые не удалось бы заснять на другую камеру. Эта модель дает фотографам возможность работать с самыми быстро движущимися объектами. Высочайшая скорость считывания 50,1-мегапиксельной матрицы и большой объем буферной памяти позволяют при скорости 30 кадров/сек. с электронным затвором сделать до 155 полнокадровых снимков в сжатом формате RAW или 165 — в формате JPEG . При этом сохраняется полноценное отслеживание объекта и экспозиции .



Невероятная вычислительная мощь камеры обеспечивает до 120 отслеживаний АФ/АЭ в секунду, таким образом Alpha 1 может точно «вести» даже самый быстро движущийся объект. Автоэкспозиция отлично работает даже при быстрых изменениях освещения — скорость ее срабатывания составляет всего 0,033 секундыii.



Улучшенный электронный видоискатель с рекордной частотой обновления — 240 кадров/сек.

Alpha 1 способна фотографировать с огромной скоростью, и видоискатель не отстает: благодаря рекорднойxvii частоте обновления в 240 кадров/сек.xii он обеспечивает невероятную плавность изображения. При этом видоискатель не темнеет в момент экспозиции, что позволяет фотографу, нажимающему на кнопку затвора, не отрываться от кадрирования или ведения объекта — даже в режиме серийной съемки. Разрешение в 9,44 млн. точек (прибл.), размер в 0,64 дюйма, технология Quad-XGA OLED и самая современная оптика обеспечивают наибольшую четкость картинки в видоискателе для этого класса камер. Видоискатель Alpha 1 отличает также увеличение в 0,90х, поле зрения с углом 41° по диагонали и выносная окулярная точка 25 мм: все это обеспечивает отличную картинку без искажений по всему полю кадра.



С выпуском Alpha 1 Sony еще шире раздвигает границы возможностей технологии автофокусировки: данная модель способна с легкостью и высочайшей точностью отслеживать даже сложные и быстро движущиеся объекты. На матрице расположены 759 датчиков фазовой автофокусировки, покрывающие примерно 92 % ее площади. Это позволяет неизменно точно фокусироваться даже в условиях, где другие системы автофокусировки давали бы сбой.



Благодаря новому процессору обработки изображений BIONZ XR функция интеллектуальной автофокусировки по глазам в реальном времени работает на 30 % лучше, чем в предыдущей итерацииi. Она позволяет надежно отслеживать глаза, даже когда взгляд не направлен в камеру. В дополнение к функциям отслеживания глаз людей и животных в реальном времени, Alpha 1 — впервые в семействе Alpha — позволяет также делать это при съемке птицix. Новые алгоритмы не упускают объект, даже если сидящая птица внезапно взлетает или при резком изменении кадрирования .



В Alpha 1 также есть функция надежного отслеживания объекта в реальном времени с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм распознавания ориентируется по цвету, яркости и расстоянию до объекта, что позволяет максимально быстро определять его местоположение в пространстве.



За счет высокой скорости считывания новой матрицы эффект «желе» (rolling shutter) по сравнению с Alpha 9 II удалось уменьшить в 1,5 раза. Также впервые в миреiv камера позволяет вести серийную съемку без мерцания с использованием электронного затвораxvii xvii. Такой затвор , в отличие от механического, работает бесшумно и не создает вибраций корпуса. Теперь в таком удобном режиме можно вести серийную съемку и в сложных условиях освещения, например при использовании люминесцентных ламп или других искусственных источников света, склонных к мерцанию. Впервые в семействе Alphaxi возможна также синхронизация электронного затвора со вспышкой. Со вспышкой можно снимать в значительно большем количестве различных ситуаций, и во всех них теперь можно задействовать преимущества электронного затвора.



Alpha 1 обеспечивает самую быструю в мире синхронизацию механического затвора со вспышкой, всего 1/400 секунды, что позволяет легче работать с высокодинамичными сюжетами. Затвор изготовлен из углеродного волокна, а спуск осуществляется с помощью двойного привода (пружинного и электромагнитного), что позволяет обеспечить нужную прочность и легкость системы.



Несмотря на крайне высокое разрешение, матрица Alpha 1 обеспечивает высокую светочувствительность с низким уровнем шума, а также 15+ ступеней динамического диапазона для видео и 15 для фото. Новейшая система обработки изображения позволяет получать плавные, естественные переходы между светлыми и темными участками кадра при любых значениях ISO от 100 до 32 000 (в режиме фото диапазон может быть расширен от ISO 50 до 102 400).



Кроме того, в камере представлен обновленный режим съемки со сдвигом пикселей (pixel shift), позволяющий объединить до 16 полнокадровых изображений. В этом режиме Alpha 1 с высочайшей точностью сдвигает матрицу с шагом в полпикселя или пиксель, чтобы получить 16 отдельных изображений суммарным разрешением 796.2 мегапикселя. Затем с помощью ПО для компьютера Sony Imaging Edge™ их можно объединить в одно изображение разрешением 17.280 x 11.520 пикселей. При этом возможна синхронизация со вспышкой на скорости до 1/200 секунды. Данный режим идеален для съемки архитектуры, предметов искусства и любых других статичных сюжетов, а итоговые изображения поражают количеством деталей и точностью передачи цвета.



Впервые для семейства Alpha, Alpha 1 поддерживает запись видео в формате 8K (оверсэмплинг с 8,6K) 10-bit 4:2:0 XAVC HS с частотой 30 кадров/сек. В сочетании с великолепной системой автофокусировки и технологиями передачи и градации цвета это позволяет видеографу полностью воплотить свои творческие идеи и добиться невероятно детализированной картинки. Записанное 8K-видео можно также использовать для получения итогового результата в 4K, при этом дополнительное разрешение исходника расширяет варианты редактирования.



Alpha 1 позволяет записывать 4K с частотой до 120 кадров/сек.ix, что позволяет делать видеозаписи с пятикратным замедлением времени . Помимо записи в формате 10-bit 4:2:2, данная функция может использоваться в сочетании с эффективным кодированием Long GOP или вариантом с более высоким качеством All-Intra (All-I).

В Alpha 1 представлена та же технология цветопередачи S-Cinetone, благодаря которой модели FX9 и FX6 заслужили высокие оценки по параметрам передачи оттенков и тонов кожи. Эта технология позволяет получать естественные полутона, мягкие оттенки и великолепные насыщенные цвета, что отвечает растущим требованиям к художественной цветопередаче. Режим записи с кривой гаммы S-Log3 позволяет обеспечить 15+ ступеней динамического диапазона, а цветовые профили S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine позволяют легко скоординировать видео, записанное на Alpha 1, с материалами с моделей VENICE, FX9 и других профессиональных кинокамер.



Новая, специально разработанная конструкция способствует тому, чтобы матрица и процессор работали в штатном температурном режиме, так что камера, не смотря на свою компактность, не перегревается. Благодаря этому она может записывать видео в формате 8K с частотой 30 кадров/сек. на протяжении примерно 30 минут.



Высокоточный стабилизатор и гироскоп в сочетании с новейшими алгоритмами стабилизации изображения позволяют добиться преимущества в 5,5 ступеней экспозиции и получить максимально детализированные снимки с 50,1-мегапиксельной матрицы. В Alpha 1 также есть специальный режим Active Mode, обеспечивающий блестящую стабилизацию при съемке видео с рук. В ходе постобработки на компьютере можно воспользоваться функцией точной стабилизации изображения в программах Sony Catalyst Browse или Catalyst Prepare , которая опирается на метаданные, записанные гироскопом камеры.



Другие функции Alpha 1: вывод данных в формате RAW с глубиной цвета 16 бит на внешний рекордер через HDMI, что позволяет достичь максимальной гибкости в постобработке; цифровой звуковой интерфейс, встроенный в мультиинтерфейсный разъем камеры, что дает возможность использовать совместимые внешние микрофоны Sony для записи максимально четкого звука; оверсэмплинг с 5,8K в 4K с попиксельным считыванием без объединения пикселей в режиме Super 35 и многое другое.



Alpha 1 была спроектирована с учетом потребностей репортажных и спортивных фотографов и видеографов, которым необходимо отправлять заказчикам отснятые материалы как можно быстрее. Для этого в камере предусмотрены расширенные возможности подключения для высокоскоростной и надежной передачи данных. Встроенный модуль беспроводного локального соединения с двумя антеннами позволяет надежно обмениваться данными в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц , при этом в последнем случае поддерживается технология 2x2 MIMO (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), что обеспечивает беспроводную передачу данных на FTP-сервер в 3,5 раза быстрее, чем у Alpha 9 II. Это важное преимущество для новостных и спортивных фотографов и видеографов, для которых критична скорость. С камерой поставляется коннектор USB Type-C®, позволяющий с высокой скоростью передавать данные на устройство с поддержкой 5G mmWave типа смартфона Sony Xperia PRO, а также на компьютер прямо во время съемки. Данная технология без проблем справляется с большим размером файлов с Alpha 1. В данной модели также присутствует интерфейс 1000BASE-T LAN для высокоскоростной и надежной передачи данных, включая удаленное управление камерой. Поддерживается и защищенный протокол FTPS, позволяющий шифровать передаваемые файлы с помощью SSL или TLS.



Помимо формата RAW со сжатием и без сжатия, Alpha 1 поддерживает формат RAW со сжатием без потерь, то есть без какого-либо ухудшения качества. Кроме того, камера позволяет снимать в «облегченном» JPEG. В этом формате файлы получаются меньшего размера по сравнению со «стандартным» JPEG, что по достоинству оценят репортеры и спортивные фотографы, ведь им нужно быстро передавать снимки в редакцию. Alpha 1 поддерживает не только RAW и JPEG, но также 10-битный формат HEIF (High Efficiency Image File). Он обеспечивает реалистичное отображение неба и человеческих лиц, то есть сюжетов, где важны естественные и плавные цветовые переходы. Фотографии, снятые на Alpha 1, можно обрезать в самой камере до необходимого соотношения сторон и размера, а также повернуть.



Камера Alpha 1 совместима с различными приложениями, подключаемыми модулями и инструментами. С помощью приложений Imaging Edge Mobile и Imaging Edge Desktop можно без труда передавать файлы RAW и файлы со сжатием без потерь, а также дистанционно управлять функциями сенсорного отслеживания объекта и сенсорной автофокусировки. Подключаемый модуль Transfer & Tagging (версии 1.3 или более поздней) автоматически конвертирует голосовые заметки, прикрепленные к изображениям, в текст, а также позволяет передавать файлы с мобильного устройства на FTP-сервер. Приложения для настольных компьютеров Catalyst Browse/Catalyst Preparexxviii позволяют просматривать видеоклипы, снятые на камеру Sony, и управлять ими. Наконец, с помощью приложения Remote Camera Tool можно удаленно менять настройки камеры и вести съемку с компьютера, подключенного к ней с помощью кабеля проводной локальной сети. В этом приложении реализовано несколько улучшений для Alpha 1: более быстрая передача файлов, сенсорное управление, поддержка двух слотов для карт памяти и формата HEIF, а также многое другое.



Профессионалам требуются не только улучшенные функции и высокая производительность. Им нужны надежные инструменты, которые не подведут в ответственный момент в самых сложных условиях эксплуатации. Камера Alpha 1 оснащена двумя слотами для карт памяти SDXC/SDHC UHS-I и UHS-II. Кроме того, поддерживается новый формат CFexpress Type A, который обеспечивает больший объем памяти и более высокую скорость чтения и записи. Корпус камеры выполнен из прочного магниевого сплава. Аккумулятор серии Z обладает высокой емкостью и позволяет делать больше снимков на одном заряде. Чтобы снимать еще дольше, можно приобрести батарейную рукоятку VG-C4EM (продается отдельно). Улучшенная технология очистки датчика от пыли, функция закрытия затвора при выключении камеры и защита от пыли и влаги позволяют использовать камеру в самых сложных условиях. Камера оснащена надежным разъемом HDMI Type-A и поддерживает технологию USB PD (Power Delivery), которая позволяет заряжать камеру с помощью внешнего источника питания и снимать дольше, не расходую заряд внутреннего аккумулятора.



Структура меню камеры была переработана. Теперь перемещаться по нему гораздо удобнее. А сенсорное управление с функциями автофокусировки и отслеживания объекта при помощи касания делает работу на 3-дюймовом ЖК-мониторе с 1,44 млн точек более быстрой. Настройки съемки теперь меняются в соответствии с выбранным режимом, благодаря чему использовать разные значения диафрагмы, выдержки и другие настройки для съемки фотографий и записи видео стало как никогда просто.



Цена и доступность для Украины будут объявлены позже.

