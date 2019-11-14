Продажи Sony Alpha 6100 и Sony Alpha 6600 в Украине стартуют в начале декабря

14 ноября 2019, 17:45

Эти модели объединяют в компактном и легком корпусе современные технологии Sony, включая автофокусировку, превосходное качество изображения и новые технологии видео.



Новая Alpha 6600 была разработана с целью удовлетворить потребности самых требовательных фотографов и видеографов, поскольку ее универсальность подходит для съемки самых разнообразных сюжетов. Модель Alpha 6100 ориентирована на пользователей, которым нужен новый уровень съемки со сменными объективами.

Центральные элементы, повышающие качество фото- и видеосъемки в новых камерах Alpha 6600 и Alpha 6100:

– 24,2-мегапиксельная Exmor CMOS матрица

– новейший процессор обработки изображения BIONZ X

– чип препроцессора, использовавшийся ранее в полнокадровых камерах Sony.



Также в это году линейка камер Sony формата APS-C усилена двумя новыми объективами: стандартным E 16-55 мм и супер телеобъективом E 70-350 мм. Учитывая эти дополнения, универсальная система Sony с байонетом E теперь насчитывает 54 объектива.



Камеры Alpha 6600 и Alpha 6100 обеспечивают скорость автофокусировки всего за 0,02 секунды. Благодаря 425 точкам фазовой автофокусировки, покрывающим примерно 84% площади изображения и 425 точкам контрастной автофокусировки, обеспечивается высокая плотность точек и широкая область покрытия, гарантируя надежный автофокус в сложных условиях освещения.



Обе модели используют функцию слежения в реальном времени ‘Real-time Tracking’, в которой применен новейший алгоритм распознавания объектов на базе искусственного интеллекта, гарантирующий высокую точность захвата, даже при использовании сенсорной панели.



Кроме того, новые модели поддерживают функцию АФ по глазам как людей, так и животных в реальном времени, что позволяет фотографу сосредоточиться исключительно на композиции.



На основании отзывов пользователей в новинках Alpha 6600 и Alpha 6100 были добавлены функции для более удобной работы:



Улучшенная цветопередача; алгоритмы, унаследованные от полнокадровых моделей, обеспечивают воспроизведение естественного цвета, особенно телесных тонов.

Запись 4K видео с высоким разрешением и с полным считыванием в формате Super 35mm с возможностью легко и просто передавать видео на смартфон с помощью приложения Imaging Edge™ Mobile.

Интервальная съемка для создания интервальных видео.

3” сенсорный ЖК-экран с разрешением 921k точек и возможностью поворота на 180 градусов.

Встроенный вход микрофона для записи чистого и четкого звука при съемке видео.

Рекомендованные цены:

ILCE-6600 – 47 999 грн, в комплекте с объективом 18-135 мм– 57 999 грн

ILCE-6100 – 21 999 грн, в комплекте с объективом с электромеханическим увеличением 16-50 мм – 24 999 грн, в комплекте с объективами 16-50 мм и 55-210 мм – 29 999 грн.

