Sony Alpha 6700 зі ШІ вже в Україні

25 декабря 2023, 10:45

У продажу з’явилась нова APS-C камера Alpha 6700, що поєднує передові можливості фото- та відеозйомки повнокадрових камер Alpha™ і Cinema Line у компактному і легкому дизайні.

Завдяки поєднанню датчика зображення Exmor R CMOS APS-C із заднім підсвічуванням із роздільною здатністю 26,0 ефективних мегапікселів та швидкості й потужності вдосконаленого процесора BIONZ XR від Sony, Alpha 6700 забезпечує виняткову продуктивність зображення, зберігаючи при цьому компактний і легкий дизайн.

Камера підтримує зйомку із частотою до 120p у форматі 4K QFHD (3840 × 2160), що дає змогу знімати відео з високою роздільною здатністю. Це розширює творчі можливості під час подальшої обробки й дає змогу підкреслити рух об’єкта або сповільнити його. Режим S&Q також дає змогу вести сповільнену або прискорену зйомку.

Гама-криві S-Log3 краще відтворюють градації від тіней до середнього сірого діапазону (18% сірого) і забезпечують 14-етапний діапазон для гнучкого й креативного редагування кольорів.

У камері Alpha 6700 реалізовано профіль зображення S-Cinetone від Sony на основі кольорів CineAlta та Cinema Line, що забезпечує точніше відтворення природних кольорів і відтінків шкіри.



Новітній CMOS-сенсор Exmor R із заднім підсвічуванням типу APS-C з 26 ефективними мегапікселями поєднали з передовим процесором BIONZ XR® для виняткової якості зображення. Стандартна чутливість ISO охоплює діапазон від 100 до 32000 для фото і відео, забезпечуючи високу чутливість і низький рівень шуму. Покращене відтворення кольорів гарантує, що об'єкти, такі як люди та рослини, будуть відображені у природних відтінках, а функції Creative Look дозволяють створювати унікальні візуальні образи.

Процесор на базі ШІ, аналогічний до Alpha 7RV, гарантує високу точність автофокусування з розпізнаванням у реальному часі. Нова модель точно ідентифікує різні об’єкти, такі як: люди, тварини, птахи, комахи, автомобілі, потяги та літаки. У поєднанні з новим об'єктивом FE 70-200MM F4 Macro G OSS II, який нещодавно вийшов на ринок, камера пропонує фокусну відстань від 105 мм до 300 мм у повнокадровому еквіваленті 35 мм, використовуючи потужності телефото зуму для високоякісної зйомки.



Модель Alpha 6700 записує відео у форматі 4K (QFHD: 3840 × 2160) із частотою кадрів до 60p (50p) за допомогою власної технології дискретизації 6K від Sony. Завдяки стисненню матеріалу з розширеною деталізацію забезпечується надчітке відео в якості 4K навіть під час зйомки з високою частотою кадрів. Камера також підтримує формати високої якості XAVC S-I (All-Intra) і XAVC HS із 10-бітною глибиною кольору й колірною субдискретизацією 4:2:2.

Зйомка із частотою до 120p у форматі 4K QFHD (3840 × 2160) дає змогу знімати на камеру відео з високою роздільною здатністю. Це розширює творчі можливості під час подальшої обробки й дає змогу підкреслити рух об’єкта або сповільнити його. Режим S&Q також дає змогу вести сповільнену або прискорену зйомку без попереднього досвіду.

Новинка Alpha 6700 також підтримує функцію S-Cinetone, яка забезпечує вражаючу передачу відтінків шкіри та підсвічування об'єктів. Красива картинка досягається завдяки технологіям, відточеним у лінійці Cinema Line, разом з автоматичним кадруванням на основі ШІ, що плавно відстежує об'єкти, усуваючи потребу в ручному переміщенні камери. На корпусі розміщено багатоінтерфейсний роз'єм Multi Interface Shoe для бездротового підключення, сумісний з цифровими аудіоінтерфейсами. У поєднанні з новим направленим мікрофоном ECM-M1 він забезпечує пряму цифрову передачу аудіо та захоплює високоякісний звук без погіршення якості.

Завдяки компактному дизайну (122 × 69 × 75,1 мм) Alpha 6700 дуже портативна. Модель оснащена зручним сенсорним LCD-екраном зі змінним кутом нахилу та сучасним сенсорним меню для легкого керування. Новинка має налаштовуваний передній диск керування й перемикач режимів зйомки фото, відео та S&Q. Також камера оснащена системою вбудованої оптичної стабілізації з 5 осями зі збільшенням витримки на 5 кроків, а режим Active Mode забезпечує стабільність зйомки.

Що стосується підключення, нова камера підтримує додаток Creators' App для безперебійного завантаження фото та відео у хмарні сервіси.



У виробництві корпусу використовували вторинні матеріали SORPLAS, що зменшують вплив на навколишнє середовище без шкоди для функціональності пристрою. За останні 10 років Sony замінила приблизно 379 тонн первинного пластику на перероблений у цифрових фотоапаратах і відеокамерах.



Нова камера Sony Alpha 6700 буде доступна в Україні за ціною від 65 999 гривень в офіційному магазині Sony Centre.