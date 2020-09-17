Sony Electronics представляет камеру Alpha 7C

17 сентября 2020, 9:15

Компания Sony Electronics анонсировала несколько дополнений оборудования для съемки фото и видео — полнокадровую камеру Alpha 7C (модель ILCE-7C), зум-объектив FE 28-60 мм F4-5,6 (модель SEL2860) и вспышку HVL-F28RM.



Модель Alpha 7C — самая маленькая и легкая в мире полнокадровая камера с бескомпромиссными техническими характеристиками, которая оснащена уникальной системой автофокусировки, обеспечивает съемку 4K видео с высоким разрешением и многое другое. В сочетании с самым маленьким и легким в мире стандартным зум-объективом FE 28-60 мм F4-5,6 образует универсальную систему, которая предоставляет пользователю возможности для творчества благодаря чрезвычайной мобильности и функциональности при сохранении всех преимуществ полнокадрового изображения. Вспышка HVL-F28RM позволяет расширить возможности фотоэкспрессии благодаря компактности и интеллектуальному управлению яркостью вспышки, согласованному с функцией распознавания лиц в камере.



Новая Alpha 7C сочетает присущее технике Sony высочайшее качество полнокадрового изображения, уникальные возможности автофокусировки и широкий набор функций съемки видео при легком и компактном дизайне. Новая камера, оснащенная 24,2-мегапиксельной (прибл. эфф. число пикселей) 35 мм полнокадровой CMOS матрицей Exmor R с тыловой подсветкой и процессором BIONZ X, обеспечивает высокую чувствительность, замечательное разрешение, широкий 15-шаговый динамический диапазон и высокую скорость обработки данных изображения.



Имея размеры всего 124,0 x 71,1 x 59,7 мм и вес всего 509 г , модель Alpha 7C по размерам и весу сходна с камерами, использующими матрицу APS-C , она всего на 1% тяжелее камеры Alpha 6600. Компактный корпус камеры Alpha 7C удалось сделать самым маленьким и легким в миреii благодаря модернизации блоков затвора и встроенной системы 5-осевой стабилизации изображения, а также благодаря использованию моноблока, типа конструкции, который часто используется для корпусов автомобилей и самолетов. Даже в таком компактном корпусе Alpha 7C обеспечивает эффект 5-шаговой стабилизации, что позволяет делать моментальные снимки без штатива. Более того, несмотря на компактность корпуса, аккумулятор высокой емкости NP-FZ100 обеспечивает достаточный запас питания для длительной съемки с возможностью сделать ведущее в отрасли число снимков: до 740 кадров при использовании ЖК-экрана или до 680 кадровых при использовании видоискателя.



Новая камера Sony Alpha 7C сочетает высокое разрешение с низким уровнем шумов для отличного качества изображения при любых значениях чувствительности, обеспечивая пользователю отличное качество изображения для повседневной фото и видеосъемки природы, портретов, спорта, уличной фотографии и т.д. Стандартный диапазон ISO до 51200 с возможностью расширения до ISO 50-204800 для съемки с низким уровнем шумов при слабом освещении. Камера Alpha 7C поддерживает также 16-битную обработку и вывод 14-битного формата RAW для естественных градаций цвета.



Используя технологии на базе искусственного интеллекта, функция “Слежение в реальном времени” камеры Alpha 7C автоматически поддерживает точную фокусировку, когда кнопка затвора нажата до половины. Кроме того, теперь настройку “Слежение ВКЛ + АФ ВКЛ” можно назначать на контекстную кнопку и активировать сразу при нажатии кнопки AF-ON. Более того, если для параметра “Сенсорное слежение” в меню установлено значение ВКЛ, то для выбора объекта достаточно прикоснуться к его изображению на ЖК-экране, и эта функция доступна как для фото, так и для видео. В число возможностей автофокусировки камеры Alpha 7C входит также функция АФ по глазам в реальном времени как для съемки людей, так и для съемки животных , чтобы обеспечивать быструю и точную фокусировку . Когда функция “Слежение в реальном времени” используется для съемки человека и для параметра “Лицо/Глаз Приоритет АФ” установлено значение ВКЛ, камера распознает лицо и глаз объекта и фиксируется на нем в реальном времени с чрезвычайно высокой точностью слежения.

Камера Alpha 7C обеспечивает быструю надежную автофокусировку с широкой областью охвата кадра, которая моментально «захватывает» намеченный объект, после чего он постоянно остается резким благодаря 693 точкам фазовой автофокусировки в фокальной плоскости, покрывающим около 93% области изображения, и дополнительным 425 точкам контрастной автофокусировки, призванным обеспечить надежную фокусировку даже в оживленной обстановке.



Камера Alpha 7C обеспечивает также непрерывную съемку на скорости до 10 к/с с автоматической фокусировкой/экспозицией благодаря новой конструкции блока затвора и модернизации процесса обработки изображения. Возможна также непрерывная съемка на скорости до 8 к/сxvii в режиме live view с минимальным запаздыванием воспроизведения на экране видоискателя/ЖК-экрана для удобного и надежного кадрирования даже при интенсивном движении объекта. В ходе одной непрерывной серии камера Alpha 7C позволяет снять приблизительно 223 изображений в формате JPEG (Fine L), 115 изображений в сжатом формате RAW или 45 изображений в формате RAW без сжатия, и обеспечивает высокую точность и надежность автофокусировки при слабом освещении до EV-4 . Эти функции позволяют запечатлеть объект в любой момент, даже если он движется быстро.



Полнокадровое полное считывание без необходимости объединения пикселей позволяет собрать объем данных, более чем вдвое превосходящий тот объем, который требуется для 4K видео (QFHD: 3840 x 2160)iii. Впоследствии эти данные передискретизируются для получения высококачественного 4K видео с исключительной детальностью и глубиной. Кроме того, камера Alpha 7C поддерживает профили HDR (HLG ) и S-Log/S-Gamut, съемку с замедленным или ускоренным движением Slow & Quick, запись в формате Full HD с высокой скоростью 120 к/сiii и другие расширенные функции видео для съемки необычайно выразительных фильмов в высоком качестве.



Камера Alpha 7C поддерживает функцию “АФ по глазам в реальном времени (человек) для видеосъемки”. Глаз объекта автоматически отслеживается с высокой надежностью и точностью с тем, чтобы оператор мог сосредоточиться на содержании вместо того, чтобы заниматься фокусировкой. Пользователю также предоставлены семь уровней индивидуальной настройки параметра “Скорость перехода АФ” и пять уровней настройки чувствительности автофокусировки к сдвигу объекта. Функция “Сенсорное слежение” также доступна при съемке видео.



Камера Alpha 7C оснащена откидным ЖК-экраном с изменяемым углом наклона, который удобен для записи селфи, съемки с высокой или низкой точки, а также из любого другого положения, какое понадобится пользователю. Кнопка MOVIE помещена на верхней панели камеры, что удобно при записи селфи. Кроме того, Alpha 7C обеспечивает высокое качество записи видео не только для изображения, но и для звука. На мультиинтерфейсной площадке камеры был дополнительно размещен цифровой аудио интерфейс, который позволяет подключать однонаправленный микрофон ECM-B1M или XLR-адаптер (комплект XLR-K3M), чтобы передавать входные сигналы цифрового аудио прямо на мультиинтерфейсную площадку для записи более чистого и четкого звука. Как и для других аксессуаров, устанавливаемых на площадке камеры, для подключения не требуется никаких кабелей и аккумуляторов, что обеспечивает ничем не ограниченную свободу для съемки видео в системе Alpha. Предусмотрены также гнезда для подключения наушников и микрофона, чтобы контролировать записываемый звук, а метаданные, добавляемые в файлы видео, снятые с вертикальной ориентацией камеры, обеспечивают воспроизведение и монтаж с вертикальной ориентацией после передачи видео на смартфон и другие устройства.



Камера Alpha 7C разрабатывалась с учетом потребностей пользователя. В ней применен большой 3.0” сенсорный ЖК-экран с разрешением около 921 тысяч точек, обеспечивающий оптимальную видимость даже при ярком свете под открытым небом и поддерживающий сенсорное управление. Камера Alpha 7C обеспечивает также режим высококачественного просмотра для более точного и естественного воспроизведения деталей в дополнение к электронному видоискателю XGA OLED Tru-Finder™ с разрешением 2,35M точек (прибл.). Камера Alpha 7C оснащена функциями, которые упрощают управление во время и после съемки, такие как контекстная кнопка Fn и многие другие. В конструкции камеры предусмотрена также защита от пыли и влаги , чтобы обеспечить съемку в сложных условиях окружающей среды.



Чтобы упростить рабочий процесс, Wi-Fi совместимые функции беспроводной связи позволяют передавать изображения и видео прямо на смартфон или планшет, чтобы поделиться, просмотреть или сохранить их. В дополнение к обычному диапазону 2,4 ГГц поддержка стандарта 11ac обеспечивает передачу в диапазоне 5 ГГц (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) , чтобы пользователи могли выбирать этот стабильный и быстрый режим передачи с низким уровнем помех. Предусмотрен также разъем USB Type-C®, который поддерживает супербыстрый интерфейс SuperSpeed USB 5 Гб/с (USB 3.2), обеспечивая быструю передачу изображений во время дистанционного управления съемкой с компьютера и подачу питания от внешних мобильных аккумуляторов.



Новый FE 28-60 мм F4-5,6: Самый маленький и легкий в миреiv полнокадровый зум-объектив с высоким качеством изображения

Новый объектив FE 28-60 мм F4-5,6 имеет самые маленькие и легкиеiv конструктивные параметры в мире для стандартного зум-объектива, обеспечивая высокие оптические характеристики, которые позволяют добиться высокого разрешения при отображении полного кадра по всей площади изображения. Оптимальное размещение трех асферических элементов эффективно подавляет аберрацию во всем диапазоне зума и реализует высокое разрешение по всей площади кадра. Минимальное расстояние фокусировки от 0,3 м (широкоугольный) до 0,45 м (телефото) обеспечивает возможность съемки крупных планов, что делает этот объектив идеальным для повседневной съемки или съемки для видеоблога с использованием подвеса или рукоятки.



Благодаря малому весу 167 г и размерам (диаметр 66,6 x 45 мм), а также механической и оптимальной оптической конструкции с использованием выдвигающейся структуры, объектив FE 28-60 мм F4-5,6 достигает непревзойденной компактности и легкости, что позволяет пользователю всегда носить его с собой. Это идеальный объектив для любых видов съемки в пути в самых разнообразных условиях, от повседневной съемки до съемки пейзажей, портретов и сюжетов во время путешествий. В сочетании с камерой Alpha 7C дает самую маленькую и легкую в мире систему полнокадровой камеры с объективомi с бескомпромиссными характеристиками полнокадровой съемки. Даже при своих компактных размерах и малом весе объектив FE 28-60 мм F4-5,6 имеет защиту от пыли и влагиxxii и совместим с различными фильтрами диаметром 40,5 мм.



С помощью линейного привода объектив FE 28-60 мм F4-5,6 обеспечивает высокую скорость и точность автофокусировки для функций АФ по глазам и слежения в реальном времени. В дополнение к эксклюзивным функциям автофокусировки Sony объектив FE 28-60 мм F4-5,6 оснащен внутренним механизмом фокусировки, который оставляет длину объектива неизменной при изменении фокусных расстояний и съемке крупных планов, что позволяет пользователю легко снимать самый разнообразный контент от обычного видео до видеоблога.



Новая модель HVL-F28RM: Компактная вспышка с управлением яркостью, согласованным с распознаванием лиц в камереv

Компактная вспышка HVL-F28RM предназначена для использования в компактных управляемых системах беззеркальных камер Sony, она обладает именно той стабильностью и надежностью, какую может обеспечить только подлинное изделие Sony. При сравнении с моделью HVL-F32M вспышка HVL-F28RM на 12% меньше по объему и на 7% легче. Возможности и надежность этой компактной удобной в обращении вспышки удовлетворят потребности создателей контента, как профессионалов, так и увлеченных любителей.



Вспышка HVL-F28RM имеет ведущее число GN28 , оптимизированное распределение света и поддерживает непрерывную работу, которая не вызовет перерывов в рабочем процессе пользователя, а также стабильную радиосвязь и радиоуправление несколькими вспышками. В новой вспышке предусмотрена также предложенная Sony новая функция управления вспышкой, привязанная к используемой в камере новейшей технологии распознавания лицv. При использовании с совместимой камерой производится автоматическая точная корректировка баланса белого с учетом баланса между светом окружающей среды и светом вспышки, падающим на лицо объекта, чтобы на снимке лицо объекта имело живой и естественный цвет. Кроме того, прямо с совместимой камеры можно управлять компенсацией вспышки, светосилой и другими параметрами настройки вспышки. Можно запрограммировать на камере кнопку для вывода параметров вспышки, чтобы корректировать их, глядя в видоискатель и не выпуская камеры из рук. Названия параметров вспышки выводятся на том языке, который был выбран в камере.



Новая металлическая колодка крепления горячего башмака с прочной боковой рамой , в которой также находятся электрические контакты устройства, обеспечивает более высокую стойкость к ударам и физическим воздействиям с любых направлений. Для повышения прочности мультиинтерфейсная колодка изготовлена из металла. В конструкции вспышки HVL-F28RM также предусмотрена защита от пыли и влагиxxii. Улучшена защита от пыли и влаги при установке вспышки HVL-F28RM на камерах Alpha 7C, Alpha 7S III, Alpha 7R IV и Alpha 9 II, поэтому ее можно использовать даже в сложных погодных условиях под открытым небом.



Модель HVL-F28RM обеспечивает простое, интуитивно понятное управление с минимальным количеством органов управления, включая кнопки повышения/понижения уровня света (+/-), кнопку сопряжения с другим устройством, тестовую кнопку и рычаг блокировки. Масса света для съемки с отраженной вспышкой. Можно устанавливать нужный угол наклона головки вспышки, для удобства установка допустимых углов (0, 20, 40, 60, 80 и 120 градусов) сопровождается щелчком. Новая вспышка оснащена встроенным радиоуправляемым пусковым механизмом, который позволяет привести вспышку в действие, когда она установлена на совместимой камереxxvi и связана с внешним удаленным устройством. Когда вспышка HVL-F28RM используется как передатчик, она может управлять несколькими устройствами (до 15 вспышек и/или приемников, разделенных на 5 групп ), находящимися на расстоянии до 35 метров , для точного и удобного управления освещением. Вспышка HVL-F28RM питается от двух щелочных или NiMH батареек типа AA (LR6). Пара новых щелочных батареек может обеспечить до 110 непрерывных вспышек (1/1 управляемая вручную вспышка с щелочными батарейками)xxix.



Новая компактная полнокадровая камера Alpha 7C поступит в продажу в Украину в ноябре. Новинка доступна в черном и серебристом цвете. Стоимость будет объявлена позже.