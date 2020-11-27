К началу декабря в Украину поступит в продажу Alpha 7C

27 ноября 2020, 16:15

Камера Alpha 7C в Украине будет доступна в черном и сером цвете по цене от 59999,00 грн, а в комплекте с зум-объективом - от 68999,00 грн.



Камера сочетает присущее технике Sony высочайшее качество полнокадрового изображения, уникальные возможности автофокусировки и широкий набор функций съемки видео в легком и компактном дизайне. Новинка с 24,2-мегапиксельной 35 мм полнокадровой CMOS матрицей Exmor R с тыловой подсветкой и процессором BIONZ X обеспечивает высокую чувствительность, замечательное разрешение, широкий 15-шаговый динамический диапазон и высокую скорость обработки данных изображения. Sony Alpha 7C сочетает высокое разрешение с низким уровнем шумов для отличного качества изображения при любых значениях чувствительности, что идеально подходит для повседневной фото и видеосъемки природы, портретов, спорта, уличной фотографии. В этой камере есть стандартный диапазон ISO до 51200 с возможностью расширения до ISO 50-204800 для съемки с низким уровнем шумов при слабом освещении. Также Alpha 7C поддерживает 16-битную обработку и вывод 14-битного формата RAW для естественных градаций цвета.

Автофокус по глазам людей и животных на базе искусственного интеллекта работает при включенном параметре “Лицо/Глаз Приоритет АФ”, а сама функция “Слежение в реальном времени” работает на Alpha 7C всегда при, нажатии кнопки затвора до половины. Кроме того, теперь настройку “Слежение ВКЛ + АФ ВКЛ” можно назначать на контекстную кнопку и активировать сразу при нажатии кнопки AF-ON. А если для параметра “Сенсорное слежение” в меню установлено значение ВКЛ, то для выбора объекта достаточно прикоснуться к его изображению на ЖК-экране, и эта функция доступна как для фото, так и для видео.Полнокадровое полное считывание в Alpha 7C без необходимости объединения пикселей позволяет собрать объем данных, более чем вдвое превосходящий тот объем, который требуется для 4K видео (QFHD: 3840 x 2160)iii. Впоследствии эти данные передискретизируются для получения высококачественного 4K видео с исключительной детальностью и глубиной. Кроме того, камера Alpha 7C поддерживает профили HDR (HLG ) и S-Log/S-Gamut, съемку с замедленным или ускоренным движением Slow & Quick, запись в формате Full HD с высокой скоростью 120 к/сiii.Камера Alpha 7C разрабатывалась с учетом потребностей пользователя: большой 3.0” сенсорный ЖК-экран с разрешением около 921 тысяч точек, для оптимальной видимости даже при ярком свете под открытым небом, поддержка сенсорного управления. Есть также режим высококачественного просмотра для более точного и естественного воспроизведения деталей в дополнение к электронному видоискателю XGA OLED Tru-Finder с разрешением 2,35M точек (прибл.). Камера оснащена функциями, которые упрощают управление во время и после съемки, например: контекстная кнопка Fn. В конструкции Alpha 7C предусмотрена также защита от пыли и влаги . Также возможно соединение и передача файлов через Wi-Fi прямо на смартфон или планшет. В дополнение к обычному диапазону 2,4 ГГц поддержка стандарта 11ac обеспечивает передачу в диапазоне 5 ГГц (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) , чтобы пользователи могли выбирать этот стабильный и быстрый режим передачи с низким уровнем помех. В этой модели предусмотрен разъем USB Type-C с поддержкой супербыстрого интерфейса SuperSpeed USB 5 Гб/с (USB 3.2), для быстрой передачи изображений во время дистанционного управления съемкой с компьютера и подачу питания от внешних мобильных аккумуляторов.