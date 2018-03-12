Huawei Honor 7C – бюджетный безрамочный смартфон с двойной камерой

12 марта 2018, 14:45

Китайская Huawei объявила об анонсе своего нового бюджетного смартфона - Honor 7C.



Среди интересных особенностей новинки – безрамочный дизайн и двойная основная камера. Кроме того, терминал наделен также функцией разблокировки по лицу пользователя.

В основе – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Кроме того, «на борту» 3ГБ или 4 ГБ оперативной памяти + 32 ГБ либо 64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3000 мА.



Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.



Основная камера – двойная – модули 13Мп+2Мп; фронтальная – 8Мп.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечу 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио.



Работает новинка под управлением Android 8.0, поверх которой фирменная оболочка EMUI 8.0.



В продаже терминал появится уже завтра. Стоимость версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ - $142, а 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ - $205.