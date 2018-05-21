Объявлена стоимость смартфона Huawei Honor 7

21 мая 2018, 12:15

Китайская компания Huawei анонсировала и готовится начать продажи своего нового бюджетного смартфона - Honor 7.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT6739. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 5,45 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.Емкость аккумулятора 3020 мАч.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM, LTE , Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.Стоимость терминала - $94.Продажи должны начаться на днях.