Honor 8C – бюджетный смартфон с емким аккумулятором и Snapdragon 632

12 октября 2018, 10:45

Китайская Huawei «отметилась» анонсом своего нового бюджетного смартфона - Honor 8C.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 632, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 32/64 ГБ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 6,26 дюймов, а его разрешение HD+.Основная камера получилась двойной – модули 13Мп+2Мп; фронтальная камера – 8Мп.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Работает смартфон под управлением Android 8.1 Oreo, поверх которого оболочка EMUI 8.2.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечена поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС.В продаже новинка появится в синем цветовом решении корпуса, а также золотистом и черном. Версия новинки с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ оценена в $158, а 4ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ - $201.