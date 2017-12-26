Honor AM51 – Huawei представила защищенную беспроводную колонку

26 декабря 2017, 10:15

Китайская Huawei на официальном уровне «отметилась» анонсом своего нового беспроводного динамика – Honor AM51.



Новинка выполнена в форм-факторе некой круглой формы с диаметром 100 мм и толщиной 42 мм.

На выбор пользователям предложена модель в красном и синем цветовых решениях корпуса.

Сопряжение с источником звука выполняется беспроводным способом при помощи модуля Bluetooth 4.1. Заявленный радиус действия – 10 метров в зоне прямой видимости.



Емкость встроенного аккумулятора – 700 мАч, чего достаточно для 8,5 часов автономной работы.



Мощность динамика – 3,5 Вт.

Корпус защищен от проникновения внутрь влаги.Вес – 190 грамм.Кроме того, производитель предусмотрел специальный шнурок, при помощи которого колонку можно подвесить на сумку/рюкзак либо предмет одежды.Среди прочего, отмечается встроенный микрофон, посредством которого можно организовать сеанс голосовой громкой связи.Новинка появится в продаже в начале следующего года. Стоимость $30.