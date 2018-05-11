Новые беспроводные колонки Puridea

11 мая 2018, 11:45

В ассортименте Юг-Контракта появились новые беспроводные колонки от торговой марки Puridea, отличающиеся ярким привлекательным дизайном и расширенным функционалом.



Модель Puridea i2 имеет динамик мощностью 5 Вт и емкий встроенный аккумулятор 8000 мА/час, благодаря которому время работы составляет 24 часа. Доступные варианты цвета – зеленый, серый, красный и желтый.

Младшая модель Puridea i2SE оснащена динамиком мощностью 3 Вт и батареей емкостью 4000 мА/час и поставляется в синем и желтом вариантах цветового исполнения. Обе модели совмещают в себе функции портативной беспроводной колонки, беспроводной гарнитуры, светодиодного фонарика и пауэрбанка, что позволяет делиться энергией с другими мобильными гаджетами. Еще одним преимуществом этих устройств является влагозащищенное исполнение и возможность удобного крепления на велосипедный руль с помощью крепления в комплекте.Портативная аудиоколонка Puridea i6 может похвастаться стильным дизайном, а также чистым и сочным стереозвучанием, ведь эта модель оснащена сразу двумя динамика мощностью 3 Вт. Колонки работают в стерео-режиме и обеспечивают максимально приятную звуковую картину, которая понравится самым требовательным меломанам. Встроенный аккумулятор имеет емкость 500 мА/час, что обеспечивает время работы до 5 часов, а вес одной колонки при этом составляет всего лишь 150 граммов.