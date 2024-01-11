Нова камера Sony Alpha 7RV - вже в Україні

11 января 2024, 12:15

Камера Sony Alpha 7RV із повнокадровою матрицею та високою роздільною здатністю (ILCE-7RM5) вже в продажу в Україні.

Модель Alpha 7RV обладнано новим спеціальним процесором на основі штучного інтелекту (ШІ), що значно покращує розпізнавання об’єкта, а також забезпечує виняткову якість зображення та роздільну здатність для фото.



Надзвичайно чітку деталізацію зображення відповідає новітній блок обробки ШІ в поєднанні з датчиком зображення високої роздільної здатності 61 МП та процесор обробки BIONZ XR.

Alpha 7RV поєднує в собі виняткову надійність для професійних потреб у фото та відеозйомці з компактним і легким форм-фактором. Камера оснащена новим 4-осьовим багатокутовим РК-монітором, який поєднує в собі зручність звичайного нахиленого монітора з можливістю бокового повороту. Пристрій має два слоти для носіїв, сумісних з CFexpress Type A/SDXC, і абсолютно нову систему меню з сенсорним управлінням і широким спектром функцій, що налаштовуються.

Камера має покращене тепловідведення для збільшення тривалості запису, оновлену пило та вологозахищену конструкцію, міцний корпус з магнієвого сплаву, що забезпечує максимальну надійність в складних робочих умовах. Alpha 7RV також сумісна з новим захисним склом PCK-LG3 Screen Protect Glass Sheet, яке зберігає чутливість до дотиків, захищаючи РК-монітор від плям і відбитків пальців.



Камеру оснащено найсучаснішим процесором зі штучним інтелектом, що використовує детальні дані про фігуру й позу людини, щоб точно розпізнавати об’єкти зйомки й ефективно використовувати роздільну здатність. Крім того, збільшено кількість об’єктів для розпізнавання, серед яких тепер є транспортні засоби й комахи.

Окрім передової технології штучного інтелекту, Alpha 7RV включає вдосконалення багатьох улюблених функцій інших камер серії Alpha від Sony, які тепер вперше додані в серію Sony 7R:

Надійне відстеження в реальному часі.

Швидша та точніша широкозонна система автофокусування з високою щільністю.

Безперервна зйомка зі швидкістю до 10 кадрів/с із відстеженням AF/AE.

Тиха зйомка без вібрації зі швидкістю до 7 кадрів/с.

Безперервна зйомка до 583 стислих зображень RAW на високій швидкості.

Камера Alpha 7RV створена для передачі неймовірної деталізації завдяки новітньому механізму обробки зображень BIONZ XR™ і 35-мм повнокадровому датчику зображення Exmor R CMOS із заднім підсвічуванням із приблизно 61,0 мільйоном ефективних мегапікселів. Найновіший механізм обробки зображень BIONZ XR забезпечує повне використання потенціалу роздільної здатності сенсора камери для забезпечення найвищої роздільної здатності за низької чутливості в серії Alpha. Це дозволяє налаштовувати чутливість від ISO 100 до ISO 32000 як для фото, так і для відео, а також широкий динамічний діапазон із 15 ступенями для фото.

Уперше в лінійці Alpha камеру Alpha 7RV обладнано системою стабілізації з вісьмома ступенями налаштування. Вона забезпечує ефективну стабілізацію для зйомки інтер’єрів або нічних сцен із низькою витримкою, коли бажано уникнути підвищення чутливості.

Вся система стабілізації зображення Alpha 7RV була оновлена за допомогою високоточного блоку стабілізації зображення, вдосконалених гіроскопічних датчиків і оптимізованого алгоритму стабілізації зображення, який точно виявляє відхилення й керує стабілізацією на рівні до одного пікселя, а також використовує весь потенціал роздільної здатності 61 Мп, щоб передати найдрібніші деталі об’єкта.

Alpha 7RV пропонує вдосконалену функцію Pixel Shift Multi Shooting - серійну зйомку із піксельним зсувом. За допомогою останньої версії комп’ютерної програми Imaging Edge Desktop 3.5 невеликі рухи на рівні пікселів, такі як зсув положення об’єкта зйомки або листя на дереві, автоматично виявляються та коригуються, щоб досягти ідеальної композиції. Комбіновані 16 зображень із приблизно 240,8 мільйонами пікселів (19 008 x 12 672 пікселів) можна створити з даних, що еквівалентно приблизно 963,2 мільйонам пікселів.

Alpha 7RV також підтримує точне й універсальне керування зовнішнім спалахом для додаткової творчої гнучкості. Крім того, у складних умовах освітлення Alpha 7RV ефективно пригнічує мерехтіння від штучного світла для фотографій і відео.

Додаткові функції, які забезпечують гнучкість фотозйомки, включають:



• Cтиснення зображень RAW без втрат, вибір розмірів і якості зображення RAW.

• Розширений брекетинг фокусування та експозиції.

• Параметри Creative Look для фотографій і відео на камері.

• Високоякісні зображення HEIF із високою ефективністю стиснення.

• Широкий діапазон яскравості для перегляду на великому екрані.



Окрім неймовірних можливостей фотозйомки, Alpha 7RV пропонує розширені можливості відео. Alpha 7RV від Sony забезпечує відео 8K i 24/25p, відео 4K з надлишковою дискретизацією з 6,2K без групування, високоефективний кодек MPEG-H HEVC/H.265, внутрішній запис, 10-бітний запис 4:2:2 та багато іншого для зображень високої якості та гнучкого редагування.



Камера забезпечує якісне розпізнавання обʼєктів в реальному часі, компенсацію дихання, можливість використовувати метадані пристрою для постобробки, а також вдосконалену стабілізацію зображення. На додаток до стабілізації в активному режимі для більш плавного запису, Sony Alpha 7RV сумісна з об’єктивами E-mount, які мають вбудовану стабілізацію картинки для ще кращого кадрування та плавного відео.

Alpha 7RV поєднує виняткову надійність для професійних потреб як у фотографіях, так і у відео з компактним, легким форм-фактором. Alpha 7RV містить новий 4-осьовий РК-дисплей, який поєднує в собі зручність звичайного монітора зі змінним кутом нахилу, що відкривається в сторони, і електронний видошукач із 9,44 млн. точок. Alpha 7RV також містить два сумісні слоти CFexpress Type A/SDXC і абсолютно нову систему меню з сенсорним керуванням і широким набором налаштовуваних функцій.

Sony Alpha 7RV дозволяє професіоналам оптимізувати свій робочий процес завдяки оновленим можливостям підключення. Дані можна передавати на високій швидкості через Wi-Fi (802.11ac) 2x2 MIMO або за допомогою дротового з'єднання SuperSpeed USB 10 Гбіт/с через порт USB-C®. На додаток до ефективної дистанційної зйомки, а також передачі фото та відеофайлів, нові функції потокового передавання через USB підтримують UVC/UAC, що дозволяє здійснювати пряме передавання з камери навіть у роздільній здатності 4K (QFHD) із аудіо.

Alpha 7RV включає покращене розсіювання тепла для збільшення тривалості запису, оновлену пило та вологостійку конструкцію, міцний корпус із магнієвого сплаву та інші вдосконалення для максимальної надійності в складних робочих середовищах.

Камера Alpha 7RV також сумісна із новим захисним склом екрана PCK-LG3, яке зберігає чутливість до дотику, одночасно захищаючи РК-монітор від плям і відбитків пальців.



Камеру було створено на основі принципів зменшення впливу продукту на навколишнє середовище на кожному етапі його життєвого циклу: від розробки продукту до ланцюга постачання, виробництва та пакування. Sony прагне надихати шляхом максимально ефективного використання енергії та ресурсів. Для корпусу цієї камери частково використовувався пластик, який можна переробити, зокрема SORPLAS. Крім того, виробництво відбувається на підприємстві з використанням відновлюваної енергії.

Sony працює над використанням пакувальних матеріалів без пластику, які забезпечують достатній захист від ударів і ударів. Для пакетів для продукції використовуються неткані матеріали рослинного походження. Все це допомагає мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

Придбати Sony ILCE-7RM5 можна за ціною 162 999 гривень в офіційному магазині Sony Centre.