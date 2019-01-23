Бренд HONOR показывает рост 27.1%

23 января 2019, 10:15

Несмотря на глобальный спад в индустрии, е-бренд смартфонов HONOR смог укрепить позиции и продемонстрировал рост в 2018 году.

Согласно данным IDC, за первые 3 квартала 2018 года поставки на международном рынке смартфонов снизились на 3,1% в сравнении с предыдущим годом. В это же время бренд HONOR показал рост на 27,1% и сейчас занимает первое место по доле рынка в среднем и верхнем ценовом сегменте онлайн-продаж за аналогичный период. В Украине HONOR занимает 4 место по результатам продаж 2018 года по данным GfK.



«Продукцию HONOR поддерживают 100 миллионов поклонников. Мы верим, что в ближайшие 3 года HONOR войдёт в первую пятёрку международных брендов смартфонов, а в течение 5 лет - в тройку лидеров. В этом году мы представили обновленный логотип с градиентными цветами и слоган «HONOR MY WORLD», а наша новая миссия – создавать «умный» мир для молодёжи во всем мире. Новый брендинг усилит наш рост», - сказал Джордж Чжао, президент бренда HONOR.



Глобальный запуск HONOR View20 состоялся в Париже 22 января - в этом смартфоне воплощены последние наработки и идеи бренда. HONOR развивает технологию искусственного интеллекта (AI), увеличивает производительность продуктов и улучшает дизайн. Информация о поставках на локальные рынки будет объявлена дополнительно.



Ключевой фактор развития индустрии - технология AI. Согласно результатам исследования, проведённого компанией PwC, благодаря этой технологии к 2030 году глобальная экономика получит доход в 15,7 триллиона долларов США. Следуя этой тенденции, HONOR View20 оснащен камерой с поддержкой AI, двухъядерным нейропроцессором, чипсетом Kirin 980 с двумя ISP и первой в мире камерой 48 МП с сенсором Sony IMX586.



В декабре 2016 года HONOR представил HONOR Magic - первый телефон с системой AI «Magic Live». Она позволяет работать с экосистемой телефона для создания облачных приложений. Год спустя HONOR использовал чипсет с AI, Kirin 970, в модели HONOR View 10 со способностями к самообучению для улучшенного использования разных сценариев съемки. Модель HONOR 10 оборудована аналогичным чипсетом, а также 2.0 камерой с AI и двойным объективом. Благодаря технологии сегментации изображения, камера распознает 500+ сцен в 22 категориях в режиме реального времени.



Для улучшения производительности, компания устанавливает в смартфоны последнее аппаратное и программное обеспечение. Новый флагманский смартфон HONOR View20 оснащен функцией Link Turbo, которая использует AI и big data для автоматического анализа поведения пользователя и условий сети. Это позволяет легко переключаться между Wi-Fi и 4G или даже повышать скорость загрузки, используя обе сети одновременно.



В июне 2018 появилась интегрированная технология GPU Turbo - она ускоряет обработку графических данных на 60%, что позволяет снизить энергопотребление центрального процессора на 30%. Также HONOR запустил систему охлаждения с 9 уровнями отвода тепла и тепловой трубкой. Технология на 41% улучшает теплоотдачу и на 10°C снижает температуру процессора мобильных телефонов.



Основные приоритеты HONOR в дизайне - функциональность и эстетика. HONOR View20 оснащен All-View дисплеем со встроенной в экран камерой. В его дизайне используется V-образный цветовой градиент, созданный с использованием нанолитографии.



С момента выхода моделей HONOR 7X и HONOR View10 с дисплеями с соотношением сторон 18:9 в 2017 году, бренд лидирует в гонке «полнообзорных» экранов. HONOR также выпустил модель HONOR 10 с вырезом для фронтальной камеры, что ещё больше увеличило размер экрана.



HONOR представил сразу несколько моделей в разных цветовых решениях: в 2016 году HONOR 8 в цвете «Сапфировый синий» и в 2017 году HONOR 9 в цвете «Ледяной серый». Позже бренд выпустил модели HONOR 10 и HONOR 10 Lite в градиентных цветах, а также модель HONOR 8X с двойной структурой задней панели.