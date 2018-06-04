Huawei вошел в топ-50 самых дорогих глобальных брендов рейтинга BrandZ

4 июня 2018, 9:45

За прошлый год компания Huawei увеличила стоимость своего бренда на 22% и теперь занимает 48-е место в недавно опубликованном рейтинге 100 самых дорогих глобальных брендов по версии BrandZ.

Ежегодное исследование брендов, проводимое аналитиками WPP и Kantar Millward Brown, демонстрирует, что уже третий год подряд Huawei входит в топ-50 мировых брендов.



Рейтинг BrandZ возглавляют технологические компании, занявшие 8 из 10 первых мест, а общая стоимость их брендов составляет более половины (56%) от общей стоимости брендов 100 компаний, вошедших в рейтинг.



Китайские бренды стали в некотором роде феноменом. Так в первый раз за 13 лет существования рейтинга их темпы роста превзошли показатели коллег из США. Среди 14 китайских брендов, упомянутых в списке, фигурируют такие известные названия, как Tencent, Alibaba, Huawei. Последний включается в рейтинг 100 самых дорогих глобальных брендов BrandZ четвертый год подряд. Стоимость бренда Huawei и его место в рейтинге значительно возросли по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали успешные продажи смартфонов и планшетов, а также глобальная экспансия бренда.



Растущее влияние Huawei на глобальном рынке не осталось незамеченным и экспертами других влиятельных рейтингов. На прошлой неделе журнал Forbes опубликовал список 100 самых дорогих брендов 2018 года, в котором Huawei занял 79-е место с оценкой 8,4 млрд долларов США и стал единственным китайским брендом из 100 вошедших в список. В феврале 2018 года был представлен рейтинг топ-500 самых дорогих глобальных брендов 2018 года от Brand Finance, где Huawei оказался на 25-й позиции, а его стоимость была оценена в 38,046 млрд долларов США.



Как третий по величине поставщик смартфонов в мире, Huawei также увеличил свою долю рынка до 11,7%. Более того, рыночная доля премиум-моделей бренда (дороже 500 долларов США) увеличилась до более чем 10%, что было обусловлено, в частности, прорывом на ключевых рынках потребления премиум-продукции, таких как Европа и Ближний Восток. Выход на рынок флагманской серии P20 еще больше укрепил позиции Huawei в сегменте премиум-смартфонов.







