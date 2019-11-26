Стоимость бренда ПриватБанка за последний год выросла на 26%

26 ноября 2019, 16:45

ПриватБанк стал единственным украинским банком, который вошел в топ-5 рейтинга самых дорогих украинских брендов, публикуемого журналом «Новое время».

Согласно результатам ежегодного исследования, которое проводится совместно с компанией MPP Consulting, бренд ПриватБанка в 2019 году сохранил четвертое место в рейтинге самых дорогих национальных торговых марок, а стоимость бренда банка составила около 300 млн долл США.



За последний год суммарная стоимость бренда ПриватБанка выросла на 26,2%. В целом отечественные бренды за год подорожали на 4,7%. По данным рейтинга, также в 2019 году увеличилась общая капитализация торговых марок из сектора потребительских товаров, а также e-commerce.



Методология оценки компании MPP Consulting основана на финансовых результатах компаний – владельцев марок, а также факторах, которые могут влиять на стоимость бренда, – географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция, инвестпривлекательность отрасли.