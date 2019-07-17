ПриватБанк укрепился в топ-20 самых посещаемых в Интернете финучреждений мира

17 июля 2019, 10:45

Украинский ПриватБанк вошел в топ-20 самых посещаемых в мире сайтов финансовых сервисов и учреждений.

По данным на 1 июня 2019 года, в глобальном рейтинге SimilarWeb сайт ПриватБанка занимает 18-ую позицию среди топ-20 финансовых сайтов мира, который возглавили американские гиганты PayPal, Chase, Wells Fargo и Bank of America. По данным SimilarWeb, в целом сайт банка ежемесячно фиксирует почти 49 млн посещений.



В Украине, по данным июньского рейтинга веб-ресурсов, публикуемого Интернет Ассоциацией Украины, сайт ПриватБанка по охвату стал самым популярным интернет-ресурсом украинских компаний, занимая четвертое место после Google, Youtube и Facebook.









