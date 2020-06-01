lifecell в рейтинге ТОП-20 лучших работодателей

1 июня 2020, 13:15

lifecell вошел в ТОП-20 наиболее желаемых работодателей в 2019-2020 году.

Исследование проводил международный кадровый портал grc.ua (в прошлом HeadHunter Украина, hh.ua). В течение сентября 2019 - февраля 2020 было проведено анкетирование среди 844 и 2631 респондентов (в 1 и 2 волнах соответственно). Участники исследования рассказывали, какими критериями руководствуются при выборе работы, какие отрасли считают привлекательными и в каких компаниях хотели бы работать.



«Мы гордимся тем, что снова попали в рейтинг лучших работодателей Украины и искренне благодарны участникам исследования. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы среди многих известных компаний профессионалы выбирали именно lifecell. Высшая ценность для нашей компании - это люди, и мы делаем все возможное, чтобы наши сотрудники это чувствовали. Мы благодарны за ту поддержку и доверие, что чувствуем со стороны наших коллег. Безусловно, один из самых весомых факторов того, что lifecell вошел в ТОП-20 является то, что наши сотрудники - лучшими амбассадорами бренда работодателя», - прокомментировала Наталья Доронина, начальник департамента управления персоналом lifecell.