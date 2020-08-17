Киевстар был признан лучшим работодателем Украины

17 августа 2020, 9:15

Киевстар стал лидером в двух номинациях «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Компания заняла первое место как Лучший работодатель, а директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар, Оксана Олейник, признана одной из трех лучших HR-управленцев в Украине.

«ТОП-100. Рейтинги крупнейших» формировался из трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%). В лонг-лист рейтинга «Лучший работодатель» вошло 142 компании. Эксперты и редколлегия оценивали позиционирование компании на рынке труда, продвижение привлекательного образа работодателя, а также репутацию компании, программы социальной ответственности, наличие образовательных программ для развития сотрудников. В числе экспертов рейтинга – международные компании, специализирующиеся на поиске и оценке руководителей высшего звена, консалтинговые компании, работающие в области управления человеческими ресурсами.

При оценке работодателей принималось во внимание, насколько они были готовы к шоковым реалиям, вызванных карантином. Украинский бизнес вынуждено переформатировал модель работы и перешел в удаленный режим. По оценке Delo.ua (организатор рейтинга) наиболее готовыми к кризису стали компании, которые инвестировали в корпоративные модели управления заблаговременно.

«После объявления карантина мы за несколько дней перешли на гибридную модель управления, отправив бóльшую часть сотрудников на дистанционную работу. Персонал, функционал которого подразумевал нахождение в офисе и на объектах по всей Украине, обеспечили необходимым для максимально безопасной работы, – комментирует Оксана Олейник. – Мы в очередной раз повторили два очень важных урока. Первый – независимо от размера и успешности компании необходимо иметь систему, которая в случае чрезвычайных ситуаций обеспечит непрерывность функционирования бизнеса. Второй – это готовность к кардинальным изменениям и бизнеса (организация процессов и подхода к работе), и сотрудников, которые могут выйти за рамки привычного формата, сохранив эффективность работы».

Кроме того, Киевстар активно поддерживал своих абонентов и бизнес-клиентов, с начала карантина инвестировав более 80 млн гривен в борьбе с COVID-19, из них 30 млн благотворительной помощи пошли на закупку 10 аппаратов ИВЛ, 20 мониторов состояния пациентов и защитных костюмов для медиков. Кроме того, за это время мобильный оператор насчитал бонусы в эквиваленте 150 грн 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины и предоставил доступ к безлимитному интернету на 90 дней до конца лета. Для своих абонентов и бизнес клиентов Киевстар сделал целый ряд специальных предложений, которые помогли им адаптироваться к новым реалиям и оставаться на связи со своими родными во время карантина.

Проект «ТОП-100. Рейтинг крупнейших» – независимое исследование, посвященное украинскому бизнесу. Одно из наиболее знаковых и популярных в стране. Редакция определяет лидеров направлений, основываясь на результатах работы и кейсах компаний и управленцев. Проводится трехсторонняя оценка участников рейтинга: редакция, эксперты разных направлений бизнеса (в зависимости от темы рейтинга), читатели портала Delo.ua. По результатам такой оценки определяются лучшие компании и управленцы.