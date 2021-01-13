Киевстар – один из лучших работодателей по версии рейтинга Forbes Украина

13 января 2021, 10:45

Киевстар занял вторую строчку в рейтинге Forbes Украина и Work.ua «50 лучших работодателей Украины». По результатам оценки компания набрала 93 из возможных 100 баллов.

Рейтинг составлялся по 8 критериям: лояльность сотрудников, уровень вознаграждения, рабочее место и график работы, информационная открытость, социальный пакет, возможности для развития, защищенность. 60% оценки базировалось на отзывах сотрудников, 20% - оценка экспертов рынка, 20% - другие источники.

«Каким бы сложным и насыщенным не был прошлый год для бизнеса, он подтолкнул многих к черте, которую ранее боялись перешагнуть. Сегодня мы на собственном опыте знаем – с гибридной моделью работы возможно обеспечить эффективные бизнес-процессы и поддерживать корпоративный дух.

Руководствуясь мнением и потребностями коллектива, анализируя рынок, используя инновационные диджитал-инструменты, Киевстар организовал качественную дистанционную работу и завершил 2020 год с хорошими результатами. Более того, события прошлого года подтолкнули нас к полному изменению модели работы», - комментирует Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию бизнеса Киевстар.

С введением карантинных ограничений в 2020 компания успешно перешла на гибридную модель работы – с марта 70% персонала работает дистанционно, офисы переоборудованы в соответствии с карантинными требованиями.

Здоровье и безопасность сотрудников – приоритетный вопрос. В рамках программы страхования проводится тестирование сотрудников, у которых есть симптомы ОРВИ или коронавируса. Если сотрудники или члены их семей заболевают на Covid-19, компания предоставляет материальную помощь на лечение. Важно также и психологическое здоровье команды – для этого разработана программа No Stress, в рамках которой сотрудники при необходимости могут получить поддержку от корпоративного психолога.

В 2020 компания не только сохранила существующие, но и создавала новые рабочие места (+3% новых вакансий). Адаптация сотрудников проходит онлайн через специальное приложение, где новичок может получить необходимую информацию о компании и консультацию. Кроме этого, компания продолжила реализовать программы стажировок: STARt Yourself – для студентов, и Returnship – для людей с большим перерывом в стаже или специалистов, которые хотят кардинально поменять направление работы. На период действия программ стажеры официально трудоустроены и получают заработную плату. За 2020 стажировку прошли 43 человека. Кроме того, компания проводит курсы профориентации для старшеклассников и студентов, чтобы помочь им в выборе будущей профессии. В прошлом году сотрудники Киевстар провели 6 онлайн лекций по разным направлениям работы для 129 человек.