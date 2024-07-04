ВУЗы из Ирана и Египта обошли российские университеты по качеству образования

В рейтинге U.S. News МГУ занял всего лишь 451-ю строчку, а ВШЭ — и вовсе 584-ю. При этом Каирский университет занял 271 место, а Тегеранский 275.
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