Huawei поднялась в рейтинге самых дорогих брендов мира по версии Forbes

30 мая 2018, 10:15

Huawei стала единственной китайской компанией, которая вошла в ежегодный рейтинг самых дорогих мировых брендов 2018 года, составленный журналом Forbes.

Huawei фигурирует в рейтинге второй год подряд, занимая 79-е место, тогда как ее стоимость оценивается в 8,4 млрд долларов США.



Впервые бренд Huawei вошел в топ-100 рейтинга в 2017 году, заняв 88-ю позицию, а его стоимость составила 7,3 млрд долларов США. Всего за год активного развития стоимость Huawei по оценке экспертов Forbes возросла на 15%, тем самым позволив бренду подняться с 88-го на 79-е место списка.



Технологические компании продолжают доминировать в рейтинге, занимая 5 верхних строчек и составляя около 20% позиций в топ-100. Восьмой год подряд список возглавляет компания Apple. За ней следуют Google, Microsoft, Facebook и Amazon. В этом году в топ-100 представлены бренды из 16 стран и регионов мира, причем наибольшее количество принадлежит компаниям из США — 54 позиции, за ними следуют Германия (12 брендов), Япония и Франция (по 7). Huawei по-прежнему остается единственным китайским брендом, представленным в данном рейтинге.



В 2017 году компания Huawei добилась значительного роста на глобальном рынке, чему особенно способствовал широкий ассортимент продуктов, в частности в сериях Mate, P и Nova. Выход на рынок моделей Huawei P10 и Mate10 позволил укрепить имидж бренда как производителя премиальных устройств и закрепить позиции в высоком ценовом сегменте. В свою очередь, Huawei Nova 2s завоевал признание среди молодежной аудитории, предложив потребителям последние тренды в сфере мобильных устройств.



Компания Huawei официально представила новую флагманскую серию P20 в марте 2018 года в Париже. Благодаря уникальной инновационной тройной камере Leica, эксклюзивному цвету корпуса Twilight, а также функциям под управлением искусственного интеллекта серия P20 стала глобальной сенсацией. По данным IDC, рыночная доля Huawei увеличилась на 13,8%, составив 11,7%. Это позволило компании занять третье место в мире по объему продаж смартфонов по результатам І квартала 2018 года.



В 2017 году глобальная узнаваемость бренда Huawei возросла до 85%, причем рост в годовом исчислении среди потребителей за пределами Китая составил 100%. Согласно исследованиям агентства IPSOS, на китайском рынке Huawei занимает первое место по узнаваемости бренда, частоте упоминаний и рейтингу потребительской лояльности (NPS).



Кроме того, компания Huawei вошла и в другие авторитетные рейтинги. Так, Huawei занимает 70-ю строку в списке 100 самых дорогих брендов мира, опубликованном компанией Interbrand в сентябре 2017 года. В феврале 2018-го агентство Brand Finance представило отчет Global TOP 500 Brand Values, в котором Huawei находится на 25 позиции, а бренд оценен в 38 млрд долларов США.

Стабильный рост компании и усиление влиятельности бренда на глобальном рынке стали результатом многолетней работы в сфере технологических инноваций и инвестиций в исследования и разработки. Согласно годовому отчету Huawei, в 2017 году финансовые вложения в исследования и разработки составили 89,7 млрд юаней, а это около 14,9% годовой выручки. За последние 10 лет отчисления на исследования и разработки превысили 394 млрд юаней.



По состоянию на 31 декабря 2017 года Huawei получила 74 307 патентов и подала заявку на 64 091 китайский и на 48 758 зарубежных патентов, более 90% из которых — патенты на изобретения.



Компания планирует и далее фокусироваться на разработке инновационных продуктов и технологий, завоевывая признание и лояльность мировых потребителей.