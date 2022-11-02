GlobalLogic увійшла до Рейтингу стійкості Forbes

2 ноября 2022, 11:45

Журнал Forbes опублікував рейтинг, до якого увійшло 30 українських компаній з різних галузей, що найстійкіше проходять випробування повномасштабною війною.

Лідерство стійкості належить IT-галузі, зокрема компанії GlobalLogic. Успішно розвивати бізнес в Україні глобальній IT-компанії допомагає План безперервності бізнесу та пріоритет у турботі про команду.

Для підготовки рейтингу редакція Forbes оцінювала компанії за багатьма факторами, серед них: кількість фахівців та відкритих позицій, поточний стан компанії в порівнянні з минулим роком, динаміка виторгу, плани на майбутнє тощо. Станом на жовтень продуктивність команди GlobalLogic Ukraine відновилась на 97% від довоєнного рівня.З початку війни компанія стала єдиною з трійки найбільших українських ІТ-компаній, що зросла в людях. Наразі має 318 відкритих позицій і в наступному році планує залучити до співпраці ще тисячу спеціалістів в Україні. Крім того, під час широкомасштабної війни GlobalLogic увійшла до топ-3 найкращих ІТ-роботодавців України за вибором студентів та отримала премію HR-бренд Україна 2022.Зберегти бізнес та продовжити розширення компанії дозволив завчасно впроваджений План безперервності бізнесу. Він гарантує два пріоритети: безпеку і добробут фахівців компанії, а також виконання зобов’язань перед клієнтами. GlobalLogic забезпечила евакуацію фахівців та їх родин з найбільш небезпечних регіонів на захід країни, здійснила додаткові грошові виплати, зберегла за кожним членом команди місця на проєктах. Також компанія приділяє увагу ментальному й фізичному здоров’ю своїх людей: спеціалісти можуть скористатись Healthcare Benefits Program та Wellbeing Deposit, звернутися за допомогою на внутрішню гарячу лінію тощо.“Понад 10 років наша компанія має Business Continuity Plan. Він про людей і для людей, бо це – найголовніша цінність для GlobalLogic. Саме турбота про команду зрештою забезпечує стійкість бізнесу, – розповідає віцепрезидентка GlobalLogic Анна Щербакова. – Спеціалісти продовжують ефективно працювати навіть з бомбосховищ, до всього ще й встигають волонтерити у вільний час. Завдяки внеску кожного фахівця всі наші релізи відбулись своєчасно, а деякі клієнти отримали результат навіть раніше, ніж очікували.”Безперервність бізнесу з технічної точки зору можлива завдяки безперебійному доступу до електрики та інтернет-з'єднання. Офіси компанії завчасно обладнали укриттями, дизель-генераторами та підвозом палива для них, а також кількома альтернативними способами доступу до інтернету в обхід територій рф і Білорусі.ІТ-сфера в Україні стала єдиною, яка попри війну показала зростання в порівнянні з минулим роком — на 27%. Також збільшується і частка IT в експорті послуг: вона зросла на 16% у порівнянні з 2021 і склала 48%, тож індустрія і надалі залишатиметься одним з ключових донорів економіки України.