Киевстар начал сбор заявок по программе Returnship 2020

10 сентября 2020, 12:45

10 сентября Киевстар начинает второй набор в программу стажировок Kyivstar Returnship.

Это проект для людей с большим перерывом в работе, а также для тех, кто решил полностью изменить направление деятельности.

Принять участие в конкурсе могут кандидаты любого возраста, которые на данный момент не трудоустроены, готовы учиться и получать новый опыт в подразделениях: IT, розничных продаж, корпоративного рынка, управления изменениями, маркетинга, HR, финансов, кибербезопасности, логистики или PR.

Анкету на участие в конкурсе можно заполнить до 9 октября.

«Киевстар первым среди украинских работодателей решил обратить внимание на вопросы трудоустройства специалистов, имеющих значительный перерыв в работе. К сожалению, среди работодателей до сих пор существуют стереотипы относительно возраста работников и их профпригодности для корпораций. Перерывы в стаже значительно усложняют поиск работы, а усугубляет ситуацию, то, что и сами кандидаты в основном теряют веру в себя и часто отказываются даже от мысли откликнуться на вакансию. Своим примером Киевстар демонстрирует: в силах бизнеса дать шанс на возвращение в карьеру и самореализацию, а взамен получить эффективных и лояльных специалистов», – говорит Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар.

Стажировка начинается 19 октября и длится 4 месяца полный рабочий день с понедельника по пятницу. Киевстар официально трудоустраивает стажеров и оплачивает работу. Стажеров сопровождают наставники, которые проконсультируют по различным вопросам, помогут восстановить или получить первоочередные навыки работы. Таким образом, участники проекта смогут применить собственные навыки и получить новые.

Программа Kyivstar Returnship стартовала в 2019 году: из 9 стажеров в прошлом году после окончания стажировки к коллективу компании присоединились 7 сотрудников. При наличии вакансий компания готова и в этом году принять на работу выпускников Returnship.

С начала карантина большинство сотрудников Киевстар работают дистанционно. Рабочие вопросы решаются онлайн. Пока будет действовать карантин, компания работает по гибридной модели: частично из офиса, частично удаленно. Стажеры будут работать в общем режиме компании.

Напомним, что кроме Returnship в Киевстар уже три года действует программа стажировки для студентов: STARt Yourself. Студенты от 3 курса закрепляют на практике знания, полученные в вузе, имеют возможность предложить и реализовать собственные идеи. Работают «младшие» стажеры по гибкому графику, совмещая работу с учебой.