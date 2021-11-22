Kyivstar Returnship: новый курс по возвращению в профессию

22 ноября 2021, 9:45

В ноябре 2021 года стартовал третий этап программы Kyivstar Returnship. Более 300 специалистов начали путь восстановления карьеры или освоения новой отрасли.

15 из них – как стажеры Returnship, остальные – как слушатели программы «Знову вКУРСі», которая в этом году стала одним из направлений проекта.

Returnship – первая и единственная в Украине комплексная программа по возвращению в профессию специалистов с большим перерывом в работе и людей, желающих кардинально изменить направление деятельности. Эта инициатива Киевстар направлена на борьбу с возрастной дискриминацией на рынке труда. Участники проходят тренинги, обучение, в том числе по личностному развитию, получают доступ ко всем образовательным платформам компании. Они усваивают современные компьютерные программы и мобильные приложения, участвуют в проектах компании, интегрируются в бизнес-процессы, становятся участниками корпоративных мероприятий.

«В этом году мы получили 500 заявок, больше всего из которых поступили по направлениям «Маркетинг», «HR» и «ІТ». Более 50% анкет поступило от кандидатов в возрасте 30-40 лет, – говорит Светлана Кончанина, начальник департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар и куратор проекта Returnship. – Поскольку в прошлом году мы имели высокий спрос на участие в программе, мы решили расширить ее обучением «Знову вКУРСі», – это три недели лекций, направленных на успешное прохождение рекрутингового процесса. По этому направлению мы получили 430 заявок».

За два года действия программы выпускниками стажировки стали 24 специалиста, 11 из них получили приглашение продолжить карьеру в Киевстар. В этом году стажировка будет проходить в следующих подразделениях: бизнес-подразделении ІТ; дирекции по персоналу; бизнес-подразделении корпоративного рынка; маркетинга; дирекции по развитию новых направлений бизнеса. Выпуск стажеров 2021 года состоится через 4 месяца, в марте. До этого момента стажеры официально оформляются в штат и получают зарплату.

Также в Киевстар действует программа стажировки для студентов: STARt Yourself. Студенты могут укрепить на практике знания, полученные в учебных заведениях, реализовать собственные идеи. Работают «младшие» стажеры по гибкому графику, совмещая работу с учебой. Кроме того, для сотрудников компании действует система непрерывного обучения и повышения квалификации, поощрения и продвижения коллектива, вовлечение в управление инновациями и операционными процессами.