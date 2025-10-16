ГлавнаяНовости
16 октября 2025, 11:15

Психопаты богатеют гораздо быстрее обычных людей, уверяют психологи

По их словам, деньги вовсе не портят людей, наоборот, люди с «тёмной триадой» (нарциссизм, холодный расчёт и отсутствие угрызения совести) быстрее строят карьеру, обогащаются и зарабатывают в разы больш.

В топ-менеджменте психопатов в три раза больше, чем среди рядовых сотрудников.


