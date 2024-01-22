Ученые установили связь между длиной пальцев и психическими расстройствами

22 января 2024, 13:45

В исследовании, ориентированном на выявление черт "Тёмной триады" личности (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия), было выявлено, что люди с коротким указательным пальцем и более длинным безымянным пальцем чаще имеют психические расстройства.



Это соотношение длины пальцев также ассоциируется с агрессивным поведением, тревожностью, чувствительностью, способностями в спорте и склонностями к манипуляции.