22 января 2024, 13:45

Ученые установили связь между длиной пальцев и психическими расстройствами

В исследовании, ориентированном на выявление черт "Тёмной триады" личности (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия), было выявлено, что люди с коротким указательным пальцем и более длинным безымянным пальцем чаще имеют психические расстройства.

Это соотношение длины пальцев также ассоциируется с агрессивным поведением, тревожностью, чувствительностью, способностями в спорте и склонностями к манипуляции.


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