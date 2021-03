Киевстар объявляет набор стажеров в сфере продаж корпоративных IT-решений

16 марта 2021, 10:45

Киевстар объявляет набор стажеров по направлению B2B SALES.

К участию в проекте приглашаются студенты от 3 курса и нетрудоустроенные на данный момент специалисты, готовые получить опыт в сфере продаж корпоративных IT-решений. Сбор заявок проходит с 15 до 28 марта 2021.

«Практика рекрутинга в Киевстар показывает: теоретические знания студентов нужно усиливать практическими навыками. Поэтому, как ответственный работодатель мы взяли на себя обязательства делиться таким опытом. Киевстар реализует различные программы стажировки и таким образом готовит специалистов к реальной работе, дает возможность повысить собственную профессиональную стоимость и построить успешную карьеру, – комментирует Светлана Кончанина, руководитель департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар. – По результатам стажировки при наличии вакансий наиболее активных и результативных стажеров мы приглашаем присоединиться к коллективу компании».Стажировка будет проходить в рамках программы STARt Yourself и продолжаться 4 месяца. Стажерам предлагается официальное трудоустройство, оплата труда, студентам – гибкий график работы, который адаптируется к расписанию занятий в ВУЗах. В процессе стажировки участники получат общие навыки работы в крупной компании, познакомятся с бизнес-процессами, пройдут курс личностного развития, смогут пользоваться учебными платформами компании. Но главное – получат ценный узкопрофильный опыт:• знания sales-инструментов и основ В2В-продаж: работа с CRM-системами, ведение воронки продаж, навыки проведения встреч и ведения сложных сделок;• общие знания о современных телеком и IT-решения для бизнеса: облачные технологии на базе Microsoft, BigData-продукты, М2М технологии и другое.Подать заявку на участие в проекте: https://kv.st/1uyНапомним, программа стажировки STARt Yourself действует с 2018 года. Ее участниками уже стали 70 студентов разных специальностей, 35 из которых присоединились к коллективу телеком оператора. В 2020 году стажировка была особенной: она проходила в гибридном формате – онлайн и оффлайн, в зависимости от требований специальностей. STARt Yourself имеет ответвления: лекции по профориентации для старшеклассников и студентов первых курсов, которые компания тоже проводит с 2018 года, а также новое направление – B2B SALES, которое будет реализовано в 2021 году.Еще одна программа стажировки Киевстар – Returnship. Она направлена на возвращение в карьеру специалистов с опытом, которые имеют большой перерыв в стаже. Вторая возможность, которую дает программа – изменение направления деятельности для специалистов в возрасте 35+.