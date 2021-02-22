STARt Yourself 2020-2021: результаты программы стажировки в Киевстар

22 февраля 2021, 9:45

Киевстар завершил третий курс программы стажировки STARt Yourself. С 2018 года ее участниками стали 70 студентов, 35 из которых в результате присоединились к коллективу телеком оператора.

В 2020 году стажировка была особенной: она проходила в гибридном формате – онлайн и офлайн, в зависимости от требований специальностей.

«STARt Yourself – это проект для амбициозных молодых людей, которые сами строят свое будущее и, еще в статусе студентов знают, как хотят развиваться в карьерном плане. Студенты приходят в коллектив Киевстар, чтобы участвовать в реальных проектах, воплощать собственные идеи. Наши сотрудники, в свою очередь, готовы делиться опытом, инвестировать время в развитие новых талантов. Это взаимовыгодный проект: компания готовит специалистов, молодежь – получает практические навыки и, соответственно, преимущество на рынке труда», – комментирует Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар.

К участию в проекте компания приглашала студентов ВУЗов от 3 курса. Длительность стажировки – 6 месяцев, с августа по февраль. На этот период стажеры официально оформлялись в штат компании, получали материальное вознаграждение за работу, а также мотивационный пакет, в том числе возможность обучения на платформах, с которыми сотрудничает компания. График работы стажеров адаптировался под расписание лекций в ВУЗах.

Студенты STARt Yourself 2020-2021 практиковались в технической дирекции, департаментах IT, B2B, B2C, Маркетинга, PR и юридическом. Стажировку прошли 26 молодых специалистов, 9 из которых получили предложение стать сотрудниками компании.

Для стажеров этого сезона компания разработала новую программу адаптации, чтобы даже в условиях удаленной работы они себя чувствовали максимально комфортно. Для студентов было создано специальное комьюнити, где они могли получить ответы на вопросы, а также неформально общаться между собой, делиться идеями и впечатлениями. Для более глубокого погружения в бизнес с первого дня они проходили дополнительные лекции и тренинги: Big Data, Маркетинговые коммуникации, Финансы и аудит, IT, техническое направление, New Business Stream, Digital, дизайн, CEM, а также тренинг по личностному росту и другие. Стажеров сопровождал “бадди” – опытный сотрудник, который консультировал с организационными вопросами, помогал сориентироваться в компании, влиться в коллектив и приобрести необходимые рабочие навыки.

Программа STARt Yourself имеет ответвление: лекции профориентации для старшеклассников и студентов 1-2 курсов. ТОП-менеджеры и руководители направлений Киевстар читают лекции об особенностях разных специальностей, делятся своим профессиональным опытом и отвечают на вопросы слушателей. В 2020 году компания организовала и провела для 129 молодых людей 5 лекций: юриспруденция и комплаенс; Digital SMM, веб-дизайн; BigData; маркетинг; финансы и аудит.