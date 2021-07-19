Vodafone открыл программу стажировки для украинской молодежи

19 июля 2021, 12:45

Vodafone объявляет о старте карьерной программы Vodafone Career Way 2021 и приглашает студентов 4-6 курсов и выпускников вузов начать свою карьеру в Vodafone.

Предыдущая программа стажировки позволила 27 финалистам получить предложение работать в Vodafone и присоединиться к команде одного из лучших работодателей страны.

Программа Vodafone Career Way 2021 предусматривает профессиональное обучение и оплачиваемую стажировку в пяти направлениях компании:- Маркетинг (взаимодействие с роуминг-партнерами, управление качеством и клиентским опытом; SMM)- Телекоммуникации (планирование и развитие сети радиодоступа)- Финансы и аудит (системы внутреннего контроля; аудит; стратегическое планирование)- Продажи (планирование и аналитика продаж по направлениям B2B и В2С)- ИТ (развитие биллинговых платформ, управление бюджетом IT проектов и программ)- Инновации (Internet of Things, big data, развитие digital продуктов)Цель программы – подготовить молодых украинцев к эффективной работе и успешной жизни в условиях цифровой экономики. В этом году – акцент на будущих аналитиков данных. Поэтому среди требований к будущим стажерам не только базовый перечень навыков. Преимуществом будут знание основ SQL, Python/R и Tableau/Power BI и аналитические способности.Набор уже стартовал. Чтобы попасть в программу, необходимо подать заявку на участие на сайте https://career.vodafone.ua/programa-stazuvannya-career-way. По результатам поданных заявок, пройденных тестов и интервью специалисты Vodafone отберут 30 стажеров, которые в течение 6 месяцев будут работать над реальными задачами в одной из самых инновационных сфер.Стажировка будет проходить в Киевских офисах Vodafone. Все стажеры получат все преимущества трудоустройства в Vodafone: официальную заработную плату, корпоративную мобильную связь и безлимитный интернет, гибкий график работы и удаленные рабочие дни.Участники карьерной программы получат помощь профессиональных кураторов и уже опытных выпускников программы прошлых лет. Для членов команды Vodafone открыты возможности для профессионального развития и личностного роста, Mindfulness программа и множество сообществ на любой вкус – беговая команда, волонтерство, интеллектуальные игры, рисование и еще много полезного и интересного.