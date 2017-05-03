ПриватБанк увеличит сеть платежных терминалов на 20%

3 мая 2017, 14:45

ПриватБанк планирует расширить собственную сеть приема безналичных карточных платежей на 20% в 2017 году.

«Верифон» был выбран в качестве поставщика платежных решений и сопутствующих услуг для ПриватБанка, являющегося самым большим банком-эквайером в Украине. В рамках 3-летнего соглашения «Верифон» предоставит для торговцев ПриватБанка платежное решение на базе POS-терминалов, что позволит ПриватБанку сконцентрироваться на предоставлении финансовых услуг для более чем 120 тыс. таких торговцев. К сентябрю 2017 года будет установлено около 20 тыс. терминалов Verifone Vx520.



«Наше партнерство с «Верифон» сыграет существенную роль в развитии безналичных транзакций #cashless в регионе. Мы внедряем современные платежные решения, которые подойдут даже для владельцев малого бизнеса, предоставляя возможность оплаты как традиционными платежными картами, так и бесконтактными картами или смартфонами. Комплексное решение также снижает сложность самостоятельного запуска платежных сервисов для наших торговцев, – отметил Евгений Васильцов, руководитель направления ПриватБанка по работе с торговыми организациями. – Бизнес-модель «Платежи-как-Сервис» (Payment-as-a-service) является достаточно привлекательной как для нас, так и для многих банков-эквайеров в Восточной Европе».



«Верифон» вместе с компанией Servus Systems Integration Ltd., которая является локальным партнером, будет для ПриватБанка единым поставщиком платежного сервиса, предоставляя программное обеспечение, гарантию и логистику. Соглашение позволяет ПриватБанку гибко использовать платежные решения на базе ежемесячных платежей, что дает возможность избежать существенных затрат на закупку, амортизацию и управление POS-терминалами.



По данным отраслевых исследований, украинская экономика всё еще основывается на наличных расчетах. При этом население все активней пользуется удобством платежных карт, чему способствуют ведущие банки страны.



«Это первый такой проект «Верифон» в регионе, и мы рады поддержать развитие наибольшей сети приема безналичных оплат в стране, – отметил Онур Алтынбаш, вице-президент, генеральный директор Верифон Турция, Восточная Европа и СНГ. – ПриватБанк сфокусируется на предоставлении финансовых услуг, а «Верифон» обеспечит развертывание и поддержку платежных сервисов и услуг непосредственно для торговых партнеров банка».



В сети ПриватБанка работает 130 тыс. POS-терминалов, из них более 80 тыс. с возможностью приема бесконтактных платежей. По данным ПриватБанка, сегодня количество POS-терминалов на тысячу населения в Украине в 2,3 раза меньше, чем в Польше, в 7 раз – чем в Турции и почти в 10 раз – чем в США.