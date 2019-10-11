Приват24 признан лучшим украинским интернет-банком для бизнеса

11 октября 2019, 9:45

«Приват24 для бизнеса» признан лучшим интернет-банком для бизнеса в Украине и вторім в общем рейтинге ТОП-20 лучших интернет-банков региона, который публикует SME Banking Club.

Рейтинг включает все банки стран СНГ и Кавказа, работающие с малым и средним бизнесом (МСБ), независимо от размера, доли рынка и количества сотрудников. Банки были номинированы и оценены экспертами SME Banking Club на основании анализа функционала интернет-банков для бизнеса с фокусом на потребности МСБ.



По данным аналитиков SME Banking Club, в этом году в ходе исследования была скорректирована методология, с учетом современных требований к функциональным возможностям интернет-банкинга. Было рассмотрено более 150 банков, с детальным анализом функционала решений более 60 из них, из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.



Интернет-банки для бизнеса были ранжированы по их функциональности с учетом клиентских потребностей в финансовых и нефинансовых услугах. Лучшим интернет-банком для бизнеса, по результатам оценки экспертами SME Banking Club, назван “Приват24 для бизнеса” ПриватБанка.









