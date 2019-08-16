Бренд HONOR объявляет старт продаж HONOR 20 PRO в Украине

16 августа 2019, 10:15

Бренд HONOR начинает продажи HONOR 20 PRO в Украине. Модель будет представлена только в изумрудном цвете.

С 19 августа 2019 года HONOR 20 PRO будет доступен в сети магазинов Цитрус по рекомендованной цене 14 999 грн. Информация о старте продаж в других украинских сетях электроники будет объявлена дополнительно.



Бренд HONOR представляет в Украине новую модель из флагманской линейки HONOR 20 Series – HONOR 20 PRO. Смартфон имеет четырехмодульную камеру Sony IMX586 AI Quad 48 МП с диафрагмой f/1.4, процессор Kirin 980, память 8/256 ГБ и аккумулятор 4000 мАч.



Отраслевой ресурс DxOMark оценил камеру HONOR 20 PRO в 111 баллов.



Характеристики HONOR 20 PRO



Дизайн:

- Full HD+ безрамочный дисплей с диагональю 6,26'' и разрешением 2340x1080.

- 2.5D стеклянная задняя панель с использованием технологии динамической голографии Triple 3D Mesh.

- В Украине будет представлен в изумрудном цвете.



Флагманская камера:

- Основная камера состоит из четырех модулей: 48 МП сенсор с фотомодулем SONY IMX 586, режимом AI Ultra Clarity и матрицей 1,2”; 16 МП сенсор с углом съемки 117; 8 МП телемодуль с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым зумом; 2 МП объектив для макросъемки.

- Фронтальная 32 МП камера для селфи профессионального уровня.

- Запись видео в режиме UHD 4K и поддержка OIS.



Функциональность:

- Оперативная память 8 ГБ, встроенная – 256 ГБ.

- Интерфейс Magic UI 2.1.0 создан на базе ОС Android 9.

- Объем аккумулятора – 4000 мАч.



Технологичность:

- Восьмиядерный процессор Kirin 980.

- Отдельный микрофон для шумоподавления и поддержка технологии Histen 6.0 обеспечивают объемный звук в стандартных или беспроводных наушниках.





HONOR 20 PRO был представлен на презентации HONOR 20 Series в Лондоне. В Украине продажи модели начнутся 19 августа 2019 года. На этапе старта продаж модель будет представлена эксклюзивно в сети магазинов Цитрус, позже ожидается появление в других розничных сетях. Рекомендованная цена составит 14999 грн.



В мае HONOR уже представил в Украине первую модель линейки HONOR 20 Series – HONOR 10i. В мире эта модель представлена под тремя названиями: HONOR 10i, 20i и 20 lite. В июле в Украине был открыт предварительный заказ второй модели серии – HONOR 20, а официальные продажи начались 1 августа.