Бренд HONOR начинает продажи HONOR 20 в Украине

1 августа 2019, 15:15

Сегодня бренд HONOR объявляет о старте продаж смартфона HONOR 20 в Украине. Рекомендованная розничная цена составит 12999 грн.

С 1 по 18 августа модель будет доступна по специальной цене за 11999 грн. HONOR 20 будет представлен в сетях магазинов COMFY, Eldorado, MOYO, Rozetka, TTT, Фокстрот и Цитрус в двух цветах: полночный черный и сапфировый синий.

Бренд HONOR представляет в Украине новую модель из линейки HONOR 20 Series – HONOR 20. Флагманская камера и технология искусственного интеллекта в смартфоне открывают возможности для высококачественной фото- и видеосъемки.



Камера HONOR 20 состоит из 4-х объективов: основной 48 МП сенсор, 16 МП широкоугольный сенсор с углом съемки 117, 2 МП сенсор для эффекта боке и 2 МП объектив для макросъёмки, позволяющий снимать с расстояния 4 см. Задняя панель смартфона выполнена из 2.5D стекла с использованием технологии динамической голографии Triple 3D Mesh. В Украине HONOR 20 будет представлен в двух цветах: полночный черный и сапфировый синий.



Официальные продажи модели начинаются в Украине 1 августа. Рекомендованная розничная цена составит 12999 грн. До 18 августа HONOR 20 можно приобрести по специальной цене за 11999 грн. в сетях магазинов COMFY, Eldorado, MOYO, Rozetka, TTT, Фокстрот и Цитрус.

