Смартфон HONOR 20: открыт предзаказ в Украине

22 июля 2019, 9:45

Бренд HONOR начинает продажи смартфона HONOR 20 в Украине. Старт продаж запланирован на 1 августа, рекомендованная цена составит 12999 грн.

С 22 по 31 июля модель будет доступна по предварительному заказу по цене 11999 грн. в сетях магазинов COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и Цитрус.



Бренд HONOR представляет в Украине новую модель из линейки HONOR 20 Series –HONOR 20. Четырехмодульная камера и технология искусственного интеллекта в новом смартфоне открывают возможности для высококачественной фото- и видеосъемки. В Украине HONOR 20 будет представлен в двух цветах: полночный черный и сапфировый синий.

Характеристики HONOR 20Дизайн:- Full HD+ безрамочный дисплей с диагональю 6,26”, разрешением 2340 x 1080, вырезом 4,5 мм для фронтальной камеры и полезной площадью 91,76%.- Задняя панель смартфона выполнена из 2.5D стекла с использованием технологии динамической голографии Triple 3D Mesh.- В Украине модель будет представлена в двух цветах: сапфировый синий и полночный черный.Флагманская камера:- Камера состоит из 4-х объективов: основной 48 МП сенсор с фотомодулем SONY IMX 586, 16 МП сенсор с углом съемки 117 и функцией коррекции искажений, 2 МП сенсор для эффекта боке и 2 МП объектив для макросъёмки, позволяющий снимать с расстояния 4 см.- Поддерживается функция стабилизации (AIS) для качественных снимков в ночное время и/или в условиях недостаточной освещенности.- 1,2” матрица основного 48 МП сенсора с функцией 4-в-1 Light Fusion.- Камера с AI распознает до 500 сцен и 22 категорий объектов.- Фронтальная 32 МП камера с технологией 3D-портретного освещения и эффектом боке.- Запись в режиме UHD 4K и функция EIS гарантируют видео высокого качества.- Предусмотрен режим замедленной съемки 960 кадров в секунду (HD).Функциональность:- Оперативная память 6 Гб, встроенная – 128 Гб.- Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой панели.- Пользовательский интерфейс Magic 2.1 создан на базе ОС Android 9 и поддерживает управление жестами.- Объем аккумулятора 3750 мАч и поддержка быстрой зарядки 22,5 Вт HONOR Super Charge.- Время заряда аккумулятора от 0 до 50% составляет 30 минут.Технологичность:- 7-нанометровый процессор Kirin 980.- Технология GPU Turbo 3.0 ускоряет обработку графики во время игр.- Микрофон для шумоподавления и технология Histen 6.0 обеспечивают объемный звук в стандартных или беспроводных наушниках.- Двухчастотный GPS определяет местоположение с точностью до 1 метра.Модель HONOR 20 была представлена на глобальной презентации HONOR 20 Series в мае 2019 года. Старт продаж запланирован на 1 августа, рекомендованная розничная цена составит 12999 грн. С 22 по 31 июля 2019 года модель будет доступна по предварительному заказу в сетях магазинов COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и Цитрус. Акционная цена на период предзаказа - 11999 грн.В июне 2019 бренд HONOR уже вывел на рынок Украины первую модель линейки HONOR 20 Series – HONOR 10i. В мире она представлена под тремя названиями: HONOR 10i, 20i и 20 lite. Модель HONOR 20 Pro скоро ожидается в Украине, дата поступления в продажу будет объявлена дополнительно.