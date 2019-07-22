Смартфон HONOR 20: открыт предзаказ в Украине

Бренд HONOR начинает продажи смартфона HONOR 20 в Украине. Старт продаж запланирован на 1 августа, рекомендованная цена составит 12999 грн.
С 22 по 31 июля модель будет доступна по предварительному заказу по цене 11999 грн. в сетях магазинов COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и Цитрус.
Бренд HONOR представляет в Украине новую модель из линейки HONOR 20 Series –HONOR 20. Четырехмодульная камера и технология искусственного интеллекта в новом смартфоне открывают возможности для высококачественной фото- и видеосъемки. В Украине HONOR 20 будет представлен в двух цветах: полночный черный и сапфировый синий.
Характеристики HONOR 20
Дизайн:
- Full HD+ безрамочный дисплей с диагональю 6,26”, разрешением 2340 x 1080, вырезом 4,5 мм для фронтальной камеры и полезной площадью 91,76%.
- Задняя панель смартфона выполнена из 2.5D стекла с использованием технологии динамической голографии Triple 3D Mesh.
- В Украине модель будет представлена в двух цветах: сапфировый синий и полночный черный.
Флагманская камера:
- Камера состоит из 4-х объективов: основной 48 МП сенсор с фотомодулем SONY IMX 586, 16 МП сенсор с углом съемки 117 и функцией коррекции искажений, 2 МП сенсор для эффекта боке и 2 МП объектив для макросъёмки, позволяющий снимать с расстояния 4 см.
- Поддерживается функция стабилизации (AIS) для качественных снимков в ночное время и/или в условиях недостаточной освещенности.
- 1,2” матрица основного 48 МП сенсора с функцией 4-в-1 Light Fusion.
- Камера с AI распознает до 500 сцен и 22 категорий объектов.
- Фронтальная 32 МП камера с технологией 3D-портретного освещения и эффектом боке.
- Запись в режиме UHD 4K и функция EIS гарантируют видео высокого качества.
- Предусмотрен режим замедленной съемки 960 кадров в секунду (HD).
Функциональность:
- Оперативная память 6 Гб, встроенная – 128 Гб.
- Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой панели.
- Пользовательский интерфейс Magic 2.1 создан на базе ОС Android 9 и поддерживает управление жестами.
- Объем аккумулятора 3750 мАч и поддержка быстрой зарядки 22,5 Вт HONOR Super Charge.
- Время заряда аккумулятора от 0 до 50% составляет 30 минут.
Технологичность:
- 7-нанометровый процессор Kirin 980.
- Технология GPU Turbo 3.0 ускоряет обработку графики во время игр.
- Микрофон для шумоподавления и технология Histen 6.0 обеспечивают объемный звук в стандартных или беспроводных наушниках.
- Двухчастотный GPS определяет местоположение с точностью до 1 метра.
Модель HONOR 20 была представлена на глобальной презентации HONOR 20 Series в мае 2019 года. Старт продаж запланирован на 1 августа, рекомендованная розничная цена составит 12999 грн. С 22 по 31 июля 2019 года модель будет доступна по предварительному заказу в сетях магазинов COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и Цитрус. Акционная цена на период предзаказа - 11999 грн.
В июне 2019 бренд HONOR уже вывел на рынок Украины первую модель линейки HONOR 20 Series – HONOR 10i. В мире она представлена под тремя названиями: HONOR 10i, 20i и 20 lite. Модель HONOR 20 Pro скоро ожидается в Украине, дата поступления в продажу будет объявлена дополнительно.