Представлена новая линейка смартфонов HONOR 20 Series

22 мая 2019, 10:15

В Лондоне международный бренд HONOR официально представил свою первую линейку смартфонов, в которую вошли такие модели, как HONOR 20 LITE, HONOR 20 и HONOR 20 PRO.

Новая серия отражает приверженность бренда молодежному дизайну и возможностям камеры.Новая линейка HONOR 20 привлекает внимание благодаря первому в мире динамическому голографическому дизайну и камере 48 МП с технологией искусственного интеллекта (AI). Именно благодаря четырёхмодульной камере, смартфон HONOR 20 PRO заработал 111 баллов в рейтинге DxOMark и занял третье место. Цены на смартфоны HONOR 20 и HONOR 20 PRO составят 499 и 599 евро соответственно, а цены на смартфон HONOR 20 LITE стартуют от 299 евро.«Мы следуем девизу «Всегда лучше»», – сказал президент бренда HONOR Джордж Чжао. – «Известная N-линейка бренда HONOR приветствует новую серию смартфонов HONOR 20 Series, а также приглашает всех пользователей CAPTURE WONDER, т.е. запечатлеть чудесные моменты их жизни с помощью телефонов, обладающих камерой профессионального уровня и динамическим голографическим дизайном. Этот дизайн укрепляет наше лидерство в производстве и продуктовом дизайне смартфонов.