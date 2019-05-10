HONOR планирует представить флагманскую линейку HONOR 20

10 мая 2019, 13:45

Бренд HONOR готовится представить флагманскую линейку HONOR 20 с первым в мире динамическим голографическим дизайном.

Новая линейка, в которую войдут модели HONOR 20, HONOR 20 PRO и HONOR 20 Lite, станет следующим шагом в развитии бренда. Презентация состоится 21 мая в Лондоне и будет посвящена запуску N-линейки, отличающейся дизайном и возможностями камеры. Мероприятие состоится под девизом Capture Wonder. Особенность новых моделей – визуальный эффект динамического голографического дизайна. Он достигается путем сочетания художественного решения и технологии Triple 3D Mesh.





Тогда как большинство брендов уделяют внимание исключительно улучшению функциональности смартфонов, HONOR стремится объединить технологичность и дизайн. HONOR 20 – первая модель, в которой задняя стеклянная панель выполнена при помощи технологии динамической голографии Triple 3D Mesh.



Нижний слой изготавливается путем нанесения миллионов миниатюрных призм, напоминающих бриллианты. Это особенно заметно в моделях цвета Phantom Blue – при преломлении свет отражается во всех направлениях. Дизайнеры объединили нижний слой с двумя дополнительными: первый – это стекло, а второй – один из цветов линейки HONOR 20, которые будут представлены на презентации 21 мая.



«Кредо наших дизайнеров «Всегда лучше» отражается во всём, что мы создаём. Технология Triple 3D Mesh, разработанная HONOR, – первая в индустрии. Она используется в производстве смартфонов линейки HONOR 20 и включает точный и сложный процесс сборки: из 100 вариантов задних панелей только 20 проходят процедуру внутреннего контроля. Несмотря на такой вызов, HONOR принял решение изготавливать задние панели с использованием этой технологии. Ведь мы стремимся давать нашим клиентам лучшее», – сказал Джордж Чжао, президент бренда HONOR.



Революция в дизайне стеклянной задней панели началась с запуска HONOR 8 с 2,5D-стеклом и HONOR 9 с 3D эффектом. В HONOR 10 был представлен переливающийся градиент Aurora. С линейкой HONOR 20 бренд продемонстрирует достижения в области инженерии и дизайн-мышления.

Философия дизайна HONOR побуждает бренд выходить за рамки текстурного и цветового дизайна динамической голографической стеклянной панели. Смартфоны линейки HONOR 20 могут похвастаться 6,26-дюймовым экраном, который занимает 91,6% передней панели, и камерой диаметром 4,5 мм, встроенной в экран. В отличие от предшественников, края новых устройств более округлые, а сканер отпечатка пальца расположен на правой стороне алюминиевой рамки для удобного использования. Покрытие корпуса не оставляет отпечатков. Асимметричное L-образное расположение камер позволило использовать батарею большего размера и сохранить дизайн-концепцию.21 мая, на презентации линейки HONOR 20, бренд представит полный функционал, все возможности камеры и цветовые решения новых моделей.