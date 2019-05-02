Скоро в Украине: смартфон HONOR 8Х в цвете Phantom Blue

2 мая 2019, 14:15

В мае смартфон будет доступен в сетях магазинов «Алло», Comfy, Eldorado, MOYO, TTT и «Цитрус» по акционной цене 6499 грн.

Модель HONOR 8X – флагманский смартфон бренда HONOR. Продажи модели в феврале 2019 года превысили 10 млн штук во всем мире.На рынке Украины HONOR 8X был впервые представлен в октябре 2018 года в черном и синем, а в конце декабря – в красном цвете.HONOR 8X Phantom Blue в корпусе призрачно-синего оттенка продолжает тренд дизайна смартфонов с переливающимся цветным градиентом. Основные характеристики модели: процессор Kirin 710, накопитель 64 ГБ, батарея 3750 мА*ч, интеллектуальные функции фотосъёмки, FullView дисплей с диагональю 6,5 дюймов, который занимает 91% лицевой панели. Устройство поддерживает NFC и обеспечивает высокое качество съемки благодаря двойной основной камере 20 МП и 2 МП и фронтальной камере 16 МП.Модель HONOR 8X Phantom Blue появится в продаже в сетях магазинов «Алло», Comfy, Eldorado, MOYO, TTT и «Цитрус» уже на следующей неделе. В мае смартфон будет доступен по акционной цене 6499 грн.