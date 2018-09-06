Официально представлен смартфон Honor 8X Max с дисплеем 7,12 дюймов

6 сентября 2018, 12:15

Компания Huawei анонсировала в Китае свой новый смартфон - Honor 8X Max.



Новинка получила огромный 7,12-дюймовый с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18,7:9.

Основная камера – двойная – модули 16Мп и 2Мп; фронтальная получилась 8Мп.



Сканер отпечатков пальцев расположен на панели сзади.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 636. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64ГБ/128 ГБ.



Емкость аккумулятора – 5000 мАч. Поддерживается также быстрая зарядка.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, dual-SIM.



Работает аппарат под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2 поверх.



Версия новинки с Snapdragon 636 появится в продаже 11 сентября, и будет доступна в черном цветовом решении, а также синем и красном. Стоимость версии с 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ - $219, 4 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ - $263, а 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ - $278.



Стоимость модификации с Snapdragon 660 с 6ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ пока не называется.