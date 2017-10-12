12 октября 2017, 10:45

Презентация безрамочного смартфона Oppo F5 состоится 26 октября

Китайская Oppo готовит анонс своего нового смартфона – Oppo F5.

Этот аппарат производителя будет ориентирован на любителей селфи.

Презентация смартфона состоится 26 октября в рамках специального мероприятия на Филиппинах.

Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей, который будет занимать практически всю переднюю панель. Формата – 18:9. Диагональ – 6 дюймов.

Основная камера окажется 20Мп, а вот фронтальная будет двойной – с модулями на 12Мп или 16Мп.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

По части "железа" пока сведений нет.

Дата релиза на данный момент также не обозначена.


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