Презентация безрамочного смартфона Oppo F5 состоится 26 октября

Китайская Oppo готовит анонс своего нового смартфона – Oppo F5.
Этот аппарат производителя будет ориентирован на любителей селфи.
Презентация смартфона состоится 26 октября в рамках специального мероприятия на Филиппинах.
Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей, который будет занимать практически всю переднюю панель. Формата – 18:9. Диагональ – 6 дюймов.
Основная камера окажется 20Мп, а вот фронтальная будет двойной – с модулями на 12Мп или 16Мп.
Емкость аккумулятора – 4000 мАч.
По части "железа" пока сведений нет.
Дата релиза на данный момент также не обозначена.