Презентация безрамочного смартфона Oppo F5 состоится 26 октября

12 октября 2017, 10:45

Китайская Oppo готовит анонс своего нового смартфона – Oppo F5.

Этот аппарат производителя будет ориентирован на любителей селфи.Презентация смартфона состоится 26 октября в рамках специального мероприятия на Филиппинах.Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей, который будет занимать практически всю переднюю панель. Формата – 18:9. Диагональ – 6 дюймов.Основная камера окажется 20Мп, а вот фронтальная будет двойной – с модулями на 12Мп или 16Мп.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.По части "железа" пока сведений нет.Дата релиза на данный момент также не обозначена.