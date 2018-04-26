Стартуют продажи безрамочного смартфона Oppo F7

26 апреля 2018, 12:15

Китайская Oppo анонсировала начало скорых продаж своего нового смартфона – F7.



Новинка обладает безрамочным дизайном, а, кроме того, получила вырез в стиле iPhone X.

Аппарат получил фронтальную 25Мп камеру. У него есть функция Beauty 2.0, созданная на базе ИИ, которая улучшает портреты, а, кроме того, распознает лицо для разблокировки терминала.Диагональ дисплея – 6,23 дюйма, а его разрешение – Full HD. Соотношение сторон 19:9.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P60 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить при помощи карт microSD до 256 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3400 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS, а также dual-SIM.Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0 поверх.