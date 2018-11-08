OPPO анонсировала 6,4-дюймовые смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo

8 ноября 2018, 11:45

Компания OPPO «отметилась» анонсом двух новых смартфонов - RX17 Pro и RX17 Neo.



Обе новинки ориентированы на европейский рынок и позиционируются в среднем ценовом сегменте.

Терминалы получили 6,4-дюймовые FHD+ - экраны со стеклом Gorilla Glass 6 поверх. Экран, как отмечает сам производитель, занимает более 90% передней панели. Кроме того, стоит отметить, что в экран интегрирован сканер отпечатков пальцев. В верхней части дисплея есть каплевидный вырез под фронтальную 25Мп камеру.В основе OPPO RX17 Pro – 8-ядерный процессор Snapdragon 710 с максимальной частотой до 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти 6 либо 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Основная камера – двойная – модули 12Мп и 20Мп. Есть также система оптической стабилизации изображения. Емкость аккумулятора – 3700 мАч. Отдельно отмечена поддержка NFC.У OPPO RX17 Neo 8-ядерный процессор Snapdragon 660 на 2,2 ГГц, а также 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Основная камера – двойная – модули 16Мп и 2Мп. Кроме того, есть батарея на 3600 мАч.Как скоро состоится релиз новинок в розницу, и во сколько будут оценены аппараты, пока не известно.