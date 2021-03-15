OPPO презентуют Find X3 Pro — первый в мире смартфон с технологией Billion Color

15 марта 2021, 7:42

ОРРО Find X3 Pro устанавливает новый стандарт качества смартфонов. ОРРО Find X3 Pro отличается лучшими в отрасли характеристиками благодаря 10-битной системе управления цветом и дисплею True Billion Color.

Две флагманские Billion Color камеры поражают, а плавные линии и космический дизайн выглядят стильно и элегантно. Вместе с флагманским чипом от Qualcomm и лучшей в своем классе сверхбыстрой зарядкой VOOC яркие особенности этого смартфона создают идеальную симфонию, задавая новый стандарт качества.

OРРО Find X3 Pro изящный. Цельное стекло формирует бесшовные плавные изгибы, ведь почти нереальные 2000 контрольных точек создают идеальную форму. Новый смартфон сочетает в себе уникальный стиль и новаторские разработки. ОРРО Find X3 Pro сверхтонкий и легкий. Толщиной всего 8,26 мм и весом 193 г, он легко помещается в кармане и удобно лежит в руке. И при этом имеет IP68 степень защиты от воды и пыли.

Find X3 Pro в синем цвете имеет новое антибликовое покрытие со степенью непрозрачности 85 %. Двухцветное матовое покрытие сочетается с глянцевой окантовкой камеры, создавая премиальный визуальный и тактильный контраст.

Если синий цвет символизирует плавность, то ОРРО Find X3 Pro в цвете «глянцевый черный» — воплощение скромной классической элегантности. Покрытие, напоминающее керамику, создает глубокий зеркально-черный цвет, который придает смартфону богатый внешний вид и дарит уникальные ощущения пользователю.



Удобный, широкий 6,7-дюймовый Billion Color QHD+ (3216 x 1440) AMOLED дисплей с высокой ударопрочностью в сочетании с 10-битной системой управления цветом от OPPO обеспечивает захватывающие визуальные эффекты.

OPPO Find X3 Pro может похвастаться кристально чистой плотностью пикселей 525PPI и максимальной яркостью 1300 нит. А благодаря поразительно широкому коэффициенту контрастности (5 000 000 : 1) отображаемые тона выглядят практически как в жизни. Качество не вызывает сомнений и подтверждается рейтингом цветовой точности 0,4 JNCD, а также сертификацией A+ DisplayMate.

Дисплей ОРРО Find X3 Pro обеспечивает адаптивную частоту обновления 5~120 Гц благодаря энергоэффективной панели LTPO OLED. Картинка выглядит плавной и четкой, а заряд смартфона сохраняется независимо от того, играете ли вы в игру со множеством других пользователей, просматриваете ленту новостей в социальных сетях или читаете электронную книгу.

Профессиональные фотографы меняют объективы, а не датчики камеры. Именно это делает и ОРРО Find X3 Pro. Вдохновленный DSLRs (зеркальными фотоаппаратами), ОРРО Find X3 Pro не заставляет вас использовать меньший сенсор, когда вы хотите переключиться между двумя наиболее часто используемыми объективами — широкоугольным и сверхширокоугольным. Каждый раз вы получаете лучшее.



И широкоугольная, и сверхширокоугольная камера ОРРО Find X3 Pro оснащена сенсором IMX766 50MP, разработанным совместно с Sony. Обе снимают фото и видео с миллиардом оттенков, сочетая высокое разрешение с интеллектуальной автофокусировкой и расстоянием макрофокусировки 4 см. Что бы вы ни снимали, днем и ночью ОРРО Find X3 Pro улавливает мельчайшие детали.

Благодаря микролинзам с 60-кратным зумом ОРРО Find X3 Pro помогает насладиться красотой микромира, рассмотрев его во всех деталях. Добавьте к арсеналу этого смартфона 10-битную видеосъемку Billion Color 4K — и получите идеальный гаджет, который оценят за стабильную и яркую картинку как профессиональные создатели фильмов, так и любители социальных сетей.



ОРРО Find X3 Pro — быстрый флагман, который не боится сверхнагрузок. Новый 5-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 888 обеспечивает ему оперативную работу, даже если вы играете в «тяжелые» игры. Тактовая частота достигает 2,84 ГГц, что на 25 % выше производительности процессора-предшественника. Графический процессор Adreno 660 на 35 % быстрее рендерит графику и на 20 % более энергосберегающий, чем в Snapdragon 865, а ультратонкая и суперэффективная система охлаждения Find X3 Pro снижает температуру, защищая смартфон от перегрева.

ОРРО Find X3 Pro поддерживает сети 5G NSA и SA (Non-Standalone и Standalone), обеспечивая надежную скорость где бы вы ни были. Он также поддерживает 13 диапазонов 5G сети — это один из самых высоких показателей среди флагманских смартфонов. Кроме того, для ОРРО Find X3 Pro можно использовать Dual 5G SIM-карты. Что может быть лучше стриминга контента в HDR 10+ качестве и прослушивания стереодинамиков Dolby Atmos с функцией Ambient Sound Detection (распознавания внешнего шума/звуков)? C Find X3 Pro вы словно находитесь в театре, и эта возможность доступна в любое время и в любом месте.



Несмотря на тонкий корпус, ОРРО Find X3 Pro оснащен мощным аккумулятором емкостью 4500 мАч, обеспечивающим бесперебойную работу в течение всего дня. Благодаря сверхбыстрой зарядке SuperVOOC 2.0 вы получите 40 % заряда всего за 10 минут, а с беспроводной сверхбыстрой зарядкой 30 Вт AirVOOC OPPО Find X3 Pro заряжается на 100 % всего за 80 минут. Вы также можете заряжать другие устройства с помощью реверсивной (обратной) беспроводной зарядки 10 Вт. Сертификация TÜV Rheinland, полученная за безопасность системы быстрой зарядки, позволит вам быстро зарядить смартфон без лишних переживаний.



Ориентированный на человека интерфейс OPPO, ColorOS 11.2, в сочетании с операционной системой Google Android 11 обеспечивает невероятные впечатления и лучшие в своем классе функции конфиденциальности. При этом пользователи сохраняют полный доступ к Google Play Store и более чем к 3 млн приложений.

Новая ColorOS 11.2 призвана быть уникальной для всех, кто ее использует. Яркое и светлое оформление или темный режим — с ОРРО можно выбирать. Разблокировав ОРРО Find X3 Pro с помощью сверхчувствительного биометрического датчика отпечатков пальцев под дисплеем, вы мгновенно получите доступ к любимым ярлыкам через приложения быстрого запуска (Quick Launch apps). А проведя пальцем вправо, обнаружите умную боковую панель (Smart Sidebar) для еще более кастомизированных параметров.

Благодаря новейшим функциям конфиденциальности Android 11 и ColorOS 11.2 смартфон ОРРО Find X3 Pro гарантирует пользователям более строгий контроль над персональной информацией. А когда приходит время разделить работу и личную жизнь, System Cloner создает два пространства в одном гаджете.

На помощь придет Time for Game Space — игровой набор OPPO, ограничивающий фоновые помехи, отслеживающий температуру смартфона, повышающий производительность и обеспечивающий сетевое ускорение для онлайн-игр.



Смартфон не ограничивается воспроизведением звуков игр и приложений — он звонит и напоминает о себе бесчисленное множество раз на день. Представьте, что вместо раздражающей мелодии или неприятного пиликанья вы слышите во время звонка красивую симфонию. С ОРРО Find X3 Pro это возможно!

Для OPPO большая честь — сотрудничать с Гансом Циммером, который создал эксклюзивные рингтоны и звуки уведомлений для ОРРО Find X3 Pro. Автор более 200 проектов, Ганс Циммер получил «Оскар», два «Золотых глобуса», три «Грэмми» и премию «Тони». Так что будьте готовы к радикальному обновлению саундтрека вашей жизни.



От дефицита цветового зрения страдает каждый 12-й мужчина и каждая 200-я женщина. С помощью функции Color Vision Enhancement (Покращення колірного зору) у ColorOS 11.2 компания OPPO создала более полную версию теста Munsell 100 Hue Test и предлагает одну из 765 возможных калибровок экрана с цветокоррекцией, оптимальной для глаз каждого пользователя Find X3 Pro.