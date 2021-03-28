Смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro - скоро в Украине

28 марта 2021, 21:34

Бренд POCO представил в Украине новые флагманы – «Реального Зверя» POCO F3 и обновленный POCO X3 Pro, смартфоны, ориентированные на технологических энтузиастов и геймеров.



Украинская презентация в стиле киберпанк прошла в видеоформате онлайн на официальных страницах РОСО в соцсетях и доступна для просмотра по ссылке. Обе модели появятся в украинских магазинах электроники уже в апреле.

POCO X3 Pro представлен в трех цветах – Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze. Он будет доступен в двух конфигурациях – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Для версии 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена в Украине составит 7999 грн, а для 8 ГБ + 256 ГБ – 9499 грн. Предзаказ можно сделать уже сейчас, смартфон появится в продаже в начале апреля.Обе версии POCO X3 Pro можно будет приобрести по специальным ценам во время распродажи Flash Sale, которая состоится 2 апреля 2021 на сайте allo.ua. В рамках акции пользователи смогут приобрести версию 6 ГБ + 128 ГБ по цене 6499 грн, а 8 ГБ + 256 ГБ – за 7999 грн.POCO F3 поставляется в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Он получил два варианта конфигурации – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена в Украине составит 11999 грн, для версии 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.Смартфон появится в продаже у официальных партнеров POCO в апреле. Его обе версии можно будет приобрести по специальным ценам во время распродажи Flash Sale, которая будет анонсирована дополнительно. POCO F3 можно предзаказать на allo.ua уже сейчас.Основные характеристики POCO X3 Pro● мобильная 4G-платформа Qualcomm® Snapdragon™ 860 с процессором Kryo™ 485 (7-нм техпроцесс, частота до 2,96 ГГц);● графический процессор Qualcomm® Adreno™ 640;● UFS 3.1;● технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus;● 6,67-дюймовый FHD+ DotDisplay с частотой обновления 120 Гц;● защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 6;● 3D-дизайн задней панели и дизайнерское решение с логотипом РОСО и вертикальной «финишной чертой» посередине;● батарея на 5160 мА•ч (тип);● быстрая зарядка мощностью 33 Вт;● стереодинамики;● квадрокамера: 48 Мп основная камера с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119°, макромодуль и датчик глубины.



Основные характеристики POCO F3



● мобильная платформа Snapdragon 870 5G с процессором Qualcomm®Kryo™ 585 (частота основного ядра до 3,2 ГГц);

● графический процессор Qualcomm® Adreno™ 650;

● оперативная память LPDDR5 и поддержка UFS 3.1;

● технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus;

● Wi-Fi 6;

● 5G-модуль Snapdragon X55 5G*;

● 6.67" AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;

● защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 5;

● поддержка звуковой технологии Dolby Atmos®**;

● тройная AI-камера: 48 Мп основная камера с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и 5 Мп телемакромодуль;

● 20-мегапиксельная фронтальная камера;

● тройной микрофон и поддержка функции Audio Zoom;

● аккумулятор емкостью 4520 мА•ч (тип);

● быстрая зарядка мощностью 33 Вт.