Смартфон POCO M4 Pro 5G представлен глобально

10 ноября 2021, 10:15

Бренд POCO, популярный среди молодых техноэнтузиастов по всему миру, объявил сегодня о глобальном запуске POCO M4 Pro 5G.

Телефон будет доступен на мировых рынках, включая Европу и Юго-Восточную Азию. О наличии модели в Украине будет объявлено дополнительно.



POCO M4 Pro 5G обеспечивает для пользователей невероятный мультимедийный опыт благодаря новейшему 6-нм процессору MediaTek Dimensity 810, дисплею с частотой обновления 90 Гц, а также быстрой Про-зарядке 33 Вт.

Разработанная по 6-нм техпроцессу мобильная платформа MediaTek Dimensity 810 имеет восьмиядерный процессор с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A76, работающими на частоте 2,4 ГГц, и шестью эффективными ядрами ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, а также современную видеокарту ARM Mali-G57 MC2 с частотой 1068 МГц. К тому же, телефон оснащен 5G-модемом и поддерживает две SIM-карты с 5G в режиме ожидания, а технология UFS 2.2 обеспечивает более высокую скорость последовательной записи.POCO M4 Pro 5G – это первый телефон серии M, в котором реализована поддержка технологии быстрой Про-зарядки 33W. Благодаря комплектному зарядному устройству мощностью 33 Вт телефон полностью заряжает свой аккумулятор емкостью 5000 мА•ч до 100 % всего за 59 минут – почти вдвое быстрее в сравнении с предыдущим поколением. Всего 10 минут зарядки обеспечивают пользователю до 2 часов просмотра потокового видео.Экран новинки имеет частоту дискретизации 240 Гц и частоту обновления 90 Гц с поддержкой DynamicSwitch, что существенно улучшает плавность работы. Благодаря широкой цветовой гамме, поддерживающей DCI-P3, разрешение FHD+ обеспечивает высокую детализацию изображения. POCO M4 Pro 5G в зависимости от контента динамически регулирует частоту обновления экрана. Таким образом, видео воспроизводится со скоростью 60 кадров в секунду, фильмы – 25 кадров в секунду, а игры – от 60 до 90 кадров в секунду.POCO M4 Pro 5G – это первый телефон серии M, который получил основную камеру на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. В сочетании с рядом креативных функций, в частности режимом «Ночь», «Калейдоскопом», таймлапсом и замедленным видео, любое видео или фото будут максимально четкими и креативными. Также с помощью 16 Мп фронтальной камеры можно создавать панорамные селфи.Смартфон будет доступен в трех цветах – POCO Yellow, Power Black и Cool Blue, а также двух конфигурациях памяти: 4 ГБ+64 ГБ и 6 ГБ+128 ГБ.Рекомендованная розничная цена составляет от 229 евро для конфигурации 4 ГБ+64 ГБ и от 249 евро – для 6 ГБ+128 ГБ. Обе версии POCO M4 Pro 5G также можно будет приобрести онлайн с 11 по 13 ноября по специальным ценам для первых покупателей – от 199 и 219 евро соответственно.