Смартфон POCO M4 Pro 5 уже в Украине по цене от 6699 грн

7 декабря 2021, 9:45

Бренд POCO сегодня объявил о начале продаж в Украине своего нового смартфона POCO M4 Pro 5G. Новинка появится в магазинах с 6 декабря по цене 6699 грн за конфигурацию 4 ГБ+64 ГБ и 7399 грн за конфигурацию 6 ГБ+128 ГБ.

Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado.POCO M4 Pro 5G предлагает пользователям невероятный мультимедийный опыт благодаря разработанной по 6-нм техпроцессу мобильной платформе MediaTek Dimensity 810 с восьмиядерным процессором, современной видеокарте ARM Mali-G57 MC2 с частотой 1068 МГц, дисплею с частотой обновления 90 Гц с поддержкой DynamicSwitch*, а также быстрой Про-зарядке 33 Вт. К тому же телефон оснащен 5G-модемом** и поддерживает две SIM-карты с 5G в режиме ожидания, а технология UFS 2.2 обеспечивает более высокую скорость последовательной записи.POCO M4 Pro 5G – это первый телефон серии M, получивший основную камеру на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Кроме того, с помощью 16 Мп фронтальной камеры можно делать панорамные селфи.POCO M4 Pro 5G – это также первый телефон серии M, в котором реализована поддержка технологии быстрой Про-зарядки 33 Вт. Благодаря комплектному зарядному устройству мощностью 33 Вт телефон способен зарядить свой аккумулятор емкостью 5000 мА•ч до 100% всего за 59 минут – это почти вдвое быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Всего 10 минут зарядки обеспечивают пользователю до 2 часов просмотра потокового видео.Смартфон будет доступен в трех цветах – POCO Yellow, Power Black и Cool Blue, а также в двух конфигурациях памяти – 4 ГБ+64 ГБ и 6 ГБ+128 ГБ по цене 6699 грн и 7399 грн соответственно.