POCO представляет мощный смартфон - POCO M3 Pro 5G

19 мая 2021, 13:45

POCO Global, технологический бренд, популярный среди молодых техноэнтузиастов во всем мире, представил сегодня на глобальном рынке смартфон POCO M3 Pro 5G.



Новинка получила флагманский процессор MediaTek Dimensity 700 5G*, который предлагает высокую производительность и чрезвычайный пользовательский опыт благодаря поддержке 5G, и дисплей с частотой 90 Гц, обеспечивая при этом оптимальную энергоэффективность для автономной работы в течение длительного времени.

Впервые в истории POCO использует MediaTek Dimensity, предлагая еще больше скорости и мощности. Процессор MediaTek Dimensity 700 имеет флагманские характеристики и обеспечивает оптимизацию потребления энергии благодаря 7-нм техпроцессу. С встроенным 5G-модемом смартфон поддерживает работу двух SIM-карт с 5G в режиме ожидания.«Преимущества сети 5G выходят за рамки сверхбыстрых скачиваний, видео высокого качества и очень плавных игр – 5G также обеспечивает более стабильную работу сети в густонаселенных районах, – отметил Ангус Нг, руководитель продуктового маркетинга POCO Global. – С преимуществами 5G по доступной цене POCO M3 Pro 5G является еще одним подтверждением нашего обещания предоставлять своим пользователям инновации, которые действительно имеют значение».POCO M3 Pro 5G также обеспечивает пользователям исключительный мультимедийный опыт. Мобильная платформа получила усовершенствованную восьмиядерную архитектуру процессора с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A76, поддерживающих частоту до 2,2 ГГц. Графический процессор Mali-G57 получил новую архитектуру, обеспечивающую на 30% большую производительность и энергоэффективность. Вместе с обновленной технологией хранения данных UFS 2.2 процессор превращает смартфон в настоящего чемпиона по развлечениям, который легко справляется с большими и тяжелыми графическими играми, видео и т. д.POCO M3 Pro 5G получил качественный дисплей, который соответствует возможностям процессора. Благодаря частоте обновления 90 Гц POCO M3 Pro 5G быстро воспроизводит картинку и предлагает более плавный пользовательский опыт. POCO M3 Pro 5G также получил обновленный DotDisplay в отличие от предшественника, POCO M3, имевшего DotDrop-дисплей. Технология DynamicSwitch позволяет дисплею автоматически переключаться между частотами 90 Гц, 60 Гц, 50 Гц и 30 Гц**, адаптируя для разумного энергопотребления частоту обновления к контенту на экране.6,5-дюймовый FHD+ дисплей поддерживает разрешение 1080p. Он получил двойные датчики освещения спереди и сзади, чтобы обеспечить распознавание света на 360°. Это позволяет ему переключаться между 4096 уровнями яркости экрана для оптимального изображения.POCO M3 Pro 5G получил набор из трех камер: основной на 48 Мп, макро на 2 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины. Основная камера на 48 Мп позволяет делать четкие снимки в условиях недостаточного освещения. Множество возможностей программного обеспечения, таких как режим «Ночь», а также функции «Таймлапс» и «Серийная съемка с таймером», значительно увеличивают сценарии использования камеры.Смартфон имеет большой аккумулятор 5000 мА•ч (тип), который способен проработать более двух дней от одного заряда***. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 18 Вт и комплектному зарядному устройству на 22,5 Вт пользователи могут быстро зарядить свое устройство и двигаться дальше.POCO M3 Pro 5G отказывается от типичного дизайна в пользу уникальной концепции. Благодаря эргономичному 3D-корпусу и глянцевому покрытию устройство удобно держать в руке. Смартфон также обращает на себя внимание благодаря стильному виду. Соотношение размера экрана к размеру корпуса составляет 91%. В поддержку смелой дизайн-стратегии POCO телефон представлен в трех цветах: POCO Yellow, Power Black и Cool Blue.Устройство создано с учетом потребностей пользователей. Оно предлагает полный набор функций для комфортной работы каждый день, включая ИК-бластер, NFC и разъем 3,5 мм для наушников.POCO M3 Pro 5G поставляется в двух конфигурациях: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Обе версии можно будет приобрести, начиная с 20 мая, у официальных e-commerce партнеров POCO по рекомендованным розничным ценам:• для версии 4 ГБ + 64 ГБ – 179 евро;• для версии 6 ГБ + 128 ГБ – 199 евро.Обе конфигурации можно будет приобрести по специальным ценам для первых покупателей – 159 евро и 179 евро соответственно – с 20 по 22 мая у избранных e-commerce партнеров.