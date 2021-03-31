ZTE представила молодёжные смартфоны S30, S30 SE и S30 Pro с поддержкой 5G

31 марта 2021, 11:45

Компания ZTE анонсировала сегодня семейство смартфонов S30 для молодых и активных пользователей. В серию вошли три модели: базовая версия, а также варианты S30 SE и S30 Pro.



Старшая из новинок, ZTE S30 Pro, оснащена 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED формата FHD+ (2400 × 1080 точек) с поддержкой HDR 10+, частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц. Эта панель обладает 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью в 800 кд/м2.

В небольшом отверстии по центру в верхней области экрана установлена 44-Мп селфи-камера. Основная четверная камера вобрала в себя датчики на 64 и 8 млн пикселей, а также пару 2-Мп сенсоров.



В арсенале устройства — процессор Qualcomm Snapdragon 768G с модемом 5G, 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт и аккумулятор ёмкостью 4200 мА·ч с 55-ваттной подзарядкой. Цена составляет приблизительно $460.

Ступенью ниже располагается модель ZTE S30, оборудованная 6,67-дюймовым экраном FHD+ с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц. Смартфон оснащён 16-Мп фронтальной камерой и четверной основной камерой в конфигурации 64 + 8 + 5 + 2 млн пикселей.

Аппарат несёт на борту 5G-чип MediaTek Dimensity 720, 8 Гбайт ОЗУ, накопитель на 128/256 Гбайт и батарею ёмкостью 4000 мА·ч с 30-ваттной подзарядкой. Цена — от $330.

Наконец, модель ZTE S30 SE также получила дисплей FHD+ размером 6,67 дюйма. Тыльная камера совмещает три компонента — на 48, 5 и 2 млн пикселей. В оснащение входят процессор Dimensity 700, 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гбайт и мощный аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. Цена составляет $260.

(C) 3dnews