POCO M3 Pro 5G в Украине – от 5499 грн

3 июня 2021, 9:45

Бренд POCO, популярный среди молодых техноэнтузиастов во всем мире, представил сегодня в Украине свой новейший смартфон М-серии – POCO M3 Pro 5G.



Новинка получила флагманский процессор MediaTek Dimensity 700 5G, который предлагает высокую производительность и чрезвычайный пользовательский опыт благодаря поддержке 5G, и дисплей с частотой 90 Гц, обеспечивая при этом оптимальную энергоэффективность для автономной работы в течение длительного времени.

POCO M3 Pro 5G поставляется в двух конфигурациях: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Обе версии можно будет приобрести, начиная с 3 июня, у всех официальных партнеров POCO в Украине по рекомендованным розничным ценам:• за версию 4 ГБ + 64 ГБ – 5999 грн;• за версию 6 ГБ + 128 ГБ – 6999 грн.Только с 3 по 5 июня 2021 версию 4 ГБ + 64 ГБ можно будет приобрести по специальной цене 5499 грн у официальных партнеров POCO в Украине.Впервые в истории POCO использует MediaTek Dimensity, предлагая еще больше скорости и мощности. Процессор MediaTek Dimensity 700 имеет флагманские характеристики и обеспечивает оптимизацию потребления энергии благодаря 7-нм техпроцессу. Со встроенным 5G-модемом смартфон поддерживает работу двух SIM-карт с 5G в режиме ожидания.POCO M3 Pro 5G также обеспечивает пользователям исключительный мультимедийный опыт. Мобильная платформа получила усовершенствованную восьмиядерную архитектуру процессора с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A76, поддерживающих частоту до 2,2 ГГц. Графический процессор Mali-G57 получил новую архитектуру, обеспечивающую на 30% большую производительность и энергоэффективность. Вместе с обновленной технологией хранения данных UFS 2.2 процессор превращает смартфон в настоящего чемпиона по развлечениям, который легко справляется с большими и тяжелыми графическими играми, видео и т. д.POCO M3 Pro 5G получил качественный дисплей, который соответствует возможностям процессора. Благодаря частоте обновления 90 Гц POCO M3 Pro 5G быстро воспроизводит картинку и предлагает более плавный пользовательский опыт. POCO M3 Pro 5G также получил обновленный DotDisplay в отличие от своего предшественника, POCO M3, имевшего DotDrop-дисплей. Технология DynamicSwitch позволяет дисплею автоматически переключаться между частотами 90 Гц, 60 Гц, 50 Гц и 30 Гц, адаптируя для разумного энергопотребления частоту обновления к контенту на экране.6,5-дюймовый FHD+ дисплей поддерживает разрешение 1080p. Он получил датчики освещения спереди и сзади, чтобы обеспечить распознавание света на 360°. Это позволяет ему переключаться между 4096 уровнями яркости экрана для оптимального изображения.POCO M3 Pro 5G получил набор из трех камер: основной на 48 Мп, макро на 2 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины. Основная камера на 48 Мп позволяет делать четкие снимки в условиях недостаточного освещения. Множество возможностей программного обеспечения, например, режим «Ночь», а также функции «Таймлапс» и «Серийная съемка с таймером», значительно увеличивают сценарии использования камеры.Смартфон имеет большой аккумулятор 5000 мА•ч (тип), который способен проработать более двух дней от одного заряда. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 18 Вт и комплектному зарядному устройству на 22,5 Вт пользователи могут быстро зарядить свое устройство и двигаться дальше.POCO M3 Pro 5G отказывается от типичного дизайна в пользу уникальной концепции. Благодаря эргономичному 3D-корпусу и глянцевому покрытию устройство удобно держать в руке. Смартфон также обращает на себя внимание благодаря стильному виду. Соотношение размера экрана к размеру корпуса составляет 91%. В поддержку смелой дизайн-стратегии POCO телефон представлен в трех цветах: POCO Yellow, Power Black и Cool Blue.Устройство создано с учетом потребностей пользователей. Оно предлагает полный набор функций для комфортной ежедневной работы, включая ИК-бластер, NFC и разъем 3,5 мм для наушников.