POCO представляет два флагманских смартфона – POCO F3 и POCO X3 Pro

23 марта 2021, 14:45

POCO Global представил два флагмана – «Реального Зверя» POCO F3 и обновленный POCO X3 Pro. Информация о старте продаж новых смартфонов в Украине будет объявлена дополнительно на этой неделе.



Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 870 5G POCO F3 сразу привлекает внимание как мощное современное устройство. POCO F3 получил 6,67-дюймовый E4 AMOLED DotDisplay с частотой обновления 120 Гц. Смартфон также поддерживает звуковую технологию Dolby Atmos. Мощный, но тонкий и легкий, POCO F3 по праву занимает свое место рядом с другими флагманами.

POCO X3 Pro не только сохранил ряд функций, благодаря которым его предшественник стал популярным среди заядлых геймеров и гиков, но также может похвастаться еще лучшей производительностью благодаря одной из самых мощных мобильных платформ 4G – Qualcomm Snapdragon 860. POCO X3 Pro выводит игровой опыт на новый уровень по очень доступной цене.



POCO F3 играет в высшей лиге со Snapdragon 870 5G. Он получил обновленный CPU Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой главного ядра до 3,2 ГГц, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Вместе с графическим процессором Qualcomm Adreno 650 POCO F3 обеспечивает превосходный игровой опыт. В сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и поддержкой UFS 3.1 смартфон гарантирует высокую скорость записи и считывания информации. Энергоэффективность реализована благодаря 7-нм техпроцессу, а также технологии охлаждения LiquidCool 1.0 Plus, которая обеспечивает стабильную пиковую производительность.



POCO F3 соответствует требованиям всех тестов связи благодаря 5G-модулю Snapdragon X55 5G для молниеносно быстрого подключения 5G с поддержкой большинства глобальных диапазонов сети. Как и все флагманские смартфоны, устройство также предлагает Wi-Fi 6.



Высокая частота обновления экрана 120 Гц в POCO F3 обеспечивает беспрецедентную плавность игры на большом 6,67-дюймовом AMOLED-дисплее. Смартфон также имеет один из самых маленьких в отрасли вырезов для фронтальной камеры диаметром всего 2,76 мм. Кроме того, частота дискретизации 360 Гц и тонко настроенный алгоритм позволяют телефону очень быстро реагировать на прикосновение кончика пальца. Технология MEMC, поднимающая частоту видео до 60 кадр/с, делает его воспроизведение значительно более плавным.

Дисплей с поддержкой HDR10+, а также технологий True Display и True Color, гарантирует точную цветопередачу. Обновленный материал E4 обеспечивает максимальную яркость экрана до 1300 нит и помогает уменьшить потребление энергии на 15% по сравнению с материалом предыдущего поколения E3.



Корпус изготовлен из нескользкого материала и надежно лежит в руке. Он имеет толщину всего 7,8 мм и вес 196 г. Стекло Corning® Gorilla® Glass 5 на передней и задней панелях обеспечивает надежную защиту телефона.



Благодаря стереодинамикам, основной из которых находится в нижней, а дополнительный – в верхней части корпуса, POCO F3 имеет прекрасный и четкий звук. Это первое устройство бренда с поддержкой технологии Dolby Atmos, предназначенной для выравнивания качества звука в играх, видео и музыке, независимо от того, чем вы пользуетесь, наушниками или встроенными динамиками.



Тройная AI-камера POCO F3 и множество инновационных функций помогут пользователям раскрыть навыки фотосъемки. Основная камера имеет 48-мегапиксельный объектив с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119 ° и 5-мегапиксельный телемакромодуль, поддерживающий автофокус на расстоянии 3-7 см. Эта комбинация обеспечивает потрясающие и быстрые снимки с высоким разрешением и четкой детализацией. 20-мегапиксельная фронтальная камера также поддерживает селфи в режиме «Ночь».

В отличие от большинства смартфонов с двойным микрофоном, POCO F3 оснащен тройным микрофоном с поддержкой функции Audio Zoom. Во время съемки видео отдельный третий микрофон на задней панели позволяет устройству «приближать» звук вместе с изображением, записывать четкий звук при съемке на большом расстоянии и значительно улучшать качество звука во время съемок в целом. И, наконец, вибромотор на оси X обеспечивает короткие и четкие вибрации.POCO F3 получил аккумулятор емкостью 4520 мА•ч (тип), который можно заряжать с молниеносной скоростью благодаря технологии Middle Middle Tab (MMT). С помощью быстрой зарядки мощностью 33 Вт смартфон можно зарядить до 100% всего за 52 минуты.POCO F3 поставляется в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Он получил два варианта конфигурации – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.Для конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена на глобальном рынке будет составлять €349, для версии 8 ГБ + 256 ГБ – €399.Кроме того, обе версии можно будет приобрести онлайн по специальным ценам для первых покупателей – €299 и €349 соответственно.Подробную информацию о старте продаж и ценах на различных рынках можно получить на официальном сайте po.co.Информация о наличии товара и его цене на украинском рынке будет объявлена дополнительно на этой неделе.