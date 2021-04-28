30 апреля – Flash Sale смартфона POCO F3

28 апреля 2021, 9:15

В марте бренд POCO представил в Украине свой новый флагман POCO F3, смартфон, ориентированный на технологических энтузиастов и геймеров.

В Украине продажи POCO F3 стартуют 30 апреля и откроются акционной распродажей Flash Sale. Смартфон можно будет приобрести в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров POCO.

POCO F3 поставляется в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Он также получил два варианта конфигурации – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена в Украине составит 11999 грн, для версии 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.Flash Sale для POCO F3 будет проходить в АЛЛО и во всех магазинах-партнерах 30 апреля с 12:00 до 18:00. POCO F3 с конфигурацией памяти 6 ГБ + 128 ГБ будет доступен по цене 10499 грн, а POCO F3 8 ГБ + 256 ГБ – по цене 11499 грн. Предложение будет действовать только в течение указанного времени, количество акционного товара ограничено.Основные характеристики POCO F3- мобильная платформа Snapdragon 870 5G с процессором Qualcomm Kryo 585 (частота основного ядра до 3,2 ГГц);- графический процессор Qualcomm Adreno 650;- оперативная память LPDDR5 и поддержка UFS 3.1;- технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus;- Wi-Fi 6;- 5G-модуль Snapdragon X55 5G;- 6.67" AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;- защитное стекло Corning Gorilla Glass 5;- поддержка звуковой технологии Dolby Atmos;- тройная AI-камера: 48 Мп основная камера с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и 5 Мп телемакромодуль;- 20-мегапиксельная фронтальная камера;- тройной микрофон и поддержка функции Audio Zoom;- аккумулятор емкостью 4520 мА•ч (тип);- быстрая зарядка мощностью 33 Вт.