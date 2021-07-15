Смартфон Poco F3 GT со 120-Гц дисплеем AMOLED дебютирует до конца лета

15 июля 2021, 10:45

Бренд Poco, представленный китайской компанией Xiaomi в августе 2018 года, представил ряд свежих тизеров, раскрывающих особенности производительного смартфона F3 GT.

Официальная презентация этого аппарата ожидается до конца лета.



В основу устройства ляжет рамка из алюминиевого сплава аэрокосмического класса. Говорится об исполнении Slipstream Design со стеклянными поверхностями и специальным покрытием, препятствующим появлению отпечатков пальцев.



Смартфон будет оборудован качественным экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR 10+ и 10-битным представлением цвета с возможностью отображения 1,07 млрд оттенков.



По имеющейся информации, в основу ляжет процессор MediaTek Dimensity 1200 с интегрированным модемом 5G. Объём оперативной памяти составит не менее 6 Гбайт. По слухам, тыльная камера получит 64-мегапиксельный основной датчик, а фронтальная камера сможет формировать 16-мегапиксельные изображения.

Аппарат будет доступен в оригинальных цветовых исполнениях Gunmetal Silver и Predator Black. Презентация ожидается в текущем месяце или в начале августа.

(С) 3dnews.